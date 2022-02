Un crossover inattendu arrive : Men in Black et 21 Jump Street !

Curiosités

Men in Black et 21 Jump Street semblent au premier abord des univers éloignés l’un de l’autre, mais si on y regarde de plus près, l’humour des franchises peut les rapprocher. Tout sur le crossover !

©IMDBHommes en noir

Hommes en noir C’est une franchise qui est passée de majeure à mineure dans son histoire au sein de l’industrie hollywoodienne. Ces films racontent l’histoire d’une organisation qui agit sous le radar des gouvernements pour surveiller et réguler l’activité des êtres d’autres planètes sur Terre. Les agents portent des costumes noirs et ne vivent que pour cette activité effaçant de la mémoire des témoins tout indice d’activité étrange.

D’autre part, 21 rue du saut est un remake d’une série télévisée qui suit les aventures de deux policiers infiltrés, amis de longue date, mais dans leurs styles différents qui débordent d’une comédie déplacée et délirante avec la capacité de faire rire les téléspectateurs les plus sérieux. . Schmidt et Jenko ils remplissent leurs missions de manières très disparates.

Deux franchises : un film fantastique !

Maintenant, deux cinéastes ont révélé qu’ils avaient l’intention de croiser ces deux franchises sur grand écran, dans ce qui serait peut-être l’un des croisements les plus inattendus de l’industrie hollywoodienne. Phil Lord et Chris Millerqui ont à leur générique Spider-Man : un nouvel universsont à l’origine de cette idée qui peut sembler assez folle mais aussi très séduisante si l’on pense à l’humour de ces titres.

Que sait-on de l’intrigue ? Un petit détail : Les personnages deJonas Hill et Channing Tatum aurait une sorte de rapprochement avec l’organisation de la Hommes en noir alors qu’il enquêtait sur une affaire impliquant une mystérieuse école de médecine. verrons-nous Will-Smith Oui Tommy Lee Jones revenir à leurs rôles d’origine en tant qu’agents J Oui K?

Phil Seigneur manifesté dans Heureux Triste Confus: « Il y avait un scénario qui proposait un crossover entre Men In Black et 21 Jump Street. C’était très drôle et très fou. Nous l’avons aimé. A la base, l’idée est venue de Jonah Hill et Channing Tatum. Quelque chose s’est passé alors qu’ils enquêtaient sur une école de médecine et s’est retrouvé dans un autre monde. Ils rejoindraient donc l’organisation pour arrêter une sorte d’invasion extraterrestre. »

Les cinéastes ont reconnu la difficulté de combiner franchises et Chris Miller ajoutée: « L’une de mes idées préférées était que les personnages de Men In Black se référaient au « noir » comme des ceintures d’arts martiaux. Il fallait s’améliorer jusqu’à atteindre la ‘ceinture noire’. Les gars du 21 Jump Street portaient des costumes bleus au début de leur histoire. ». Les quelques détails apportés par les réalisateurs font avancer un film déjanté.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂