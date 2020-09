Un crocodile en voie de disparition fait monter sur le dos 100 bébés après l’accouplement avec “ 7 ou 8 femelles ”

Ramasser les enfants de l’école prend une signification différente pour les parents crocodyliens.

Sur cette photo, prise par le photographe indien Dhritiman Mukherjee, un mâle gavial d’eau douce nous montre pourquoi. Se balançant dans les eaux du sanctuaire national de Chambal, dans le nord de l’Inde, le croco attend que plus de 100 de ses enfants d’un mois grimpent sur son dos pour un passage en toute sécurité.

“D’autres crocs portent leurs petits dans leur bouche”, a déclaré à BBC.com Patrick Campbell, le conservateur principal des reptiles au Musée d’histoire naturelle de Londres. “Mais pour le gavial, la morphologie inhabituelle du museau signifie que ce n’est pas possible. Les jeunes doivent donc s’accrocher à la tête et au dos pour cette connexion et cette protection étroites.”

Les gaviaux peuvent mesurer jusqu’à 4,5 mètres de long et peser plus de 2000 lbss. (900 kilogrammes). Ils sont nommés pour les nobs bulbeux que les mâles arborent à l’extrémité de leur museau. (Ces nobs sont appelés gharas, qui est le mot hindi pour «pot de boue», selon National Geographic). Les crocs utilisent leurs gharas pour amplifier les vocalisations et faire des bulles pendant la saison des amours – une adaptation qui semble avoir bien servi ce crocodile particulier. Selon Mukherjee, le papa photographié s’est accouplé avec sept ou huit femelles différentes pour obtenir cette couvée de plus de 100 nouveau-nés.

Espérons que tous ces enfants deviennent des adultes en bonne santé et deviennent eux-mêmes parents. Les gaviers sont en danger critique d’extinction, avec environ 650 adultes laissés dans les eaux douces de l’Inde et du Népal, selon le Natural History Museum. Le sanctuaire national indien de Chambal, que Mukherjee a patrouillé pendant des semaines pour obtenir cette photo, contient 500 de ces gharials adultes.

La photo de Mukherjee est l’une des 100 images «hautement recommandées» du concours de photographe animalier de l’année de cette année, organisé par le Natural History Museum de Londres. Choisie parmi plus de 50000 entrées, l’image rejoindra 99 autres sur les murs du musée et éventuellement dans une exposition itinérante, après l’annonce des lauréats le 13 octobre.

L’une des entrées gagnantes de l’année dernière présentait deux souris de métro dans une lutte désespérée pour un morceau de collation. Le père gavial de l’année de Mukherjee a-t-il ce qu’il faut pour les détrôner? Revenez en octobre pour le découvrir.

