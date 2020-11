Un critique de théâtre gay a déclaré qu’il «  pourrirait en enfer  » par son propre père dans un e-mail choquant

Mark Shenton et Dame Judi Dench au Critics ‘Circle Theatre Awards au Prince Of Wales Theatre le 26 janvier 2016 à Londres, en Angleterre. (David M. Benett / Dave Benett / Getty)

Le critique de théâtre estimé Mark Shenton a partagé un e-mail de son père qui lui disait qu’il était une «abomination» qui «pourrirait en enfer» pour être gay.

Shenton est un journaliste de théâtre et d’arts basé à Londres et, mercredi 11 novembre, il a écrit sur Twitter: «Leçons de vivre dans un monde homophobe: j’ai reçu le courriel étonnant suivant de mon père – oui, mon PÈRE – hier .

«Je ne partage pas cela pour susciter de la sympathie, mais juste pour dire que ça ne va JAMAIS. Cependant, je suis fort et la soi-disant haine «chrétienne» ne me fera pas honte.

Le courriel qu’il partageait disait: «J’ai partagé votre courriel avec Alpha, et un ministre pentacostaliste très proche. Ils conviennent tous que vous êtes sous une attaque sévère de Satan …

«Dieu est de mon côté. Vous n’avez aucune chance sauf de pourrir en enfer. Ce que vous faites en tant qu’homosexuel est contre toute forme de décence. Vous êtes une abomination devant Dieu. Les actes sexuels contre nature sont interdits par votre créateur. Honte à toi.

«Je n’arrêterai jamais de parler aux médias de vos actes horribles et de votre limogeage par le Dimanche express pour avoir été exposé par l’un de vos amants il y a longtemps lorsque vous étiez jeune.

Entre 2002 et 2013, Mark Shenton a été le critique de théâtre pour le Sunday Express, mais a perdu son emploi lorsque des photos nues de lui, vieux de deux décennies, ont été découvertes en ligne par le journal.

Dans un article de blog à l’époque, Shenton affirmait: «Le journal avait été informé par un tiers malveillant qu’il y avait des images privées, personnelles (mais tout à fait légales) de moi disponibles sur un site gay.

«Je n’avais jamais vu ni entendu parler du site moi-même, donc c’était une nouvelle pour moi, mais oui, la vignette que m’a montrée le responsable des ressources humaines était bien de moi.

«Je ne l’avais pas posté, mais je me souvenais qu’il avait été repris, d’après mes calculs, par un ami de San Francisco avec qui j’avais perdu le contact depuis longtemps il y a environ 22 ans – bien avant que je travaille pour le journal ou qu’Internet n’ait atteint sa majorité je ne m’attendais donc pas à ce qu’ils apparaissent sur un site Web qui n’existait pas à l’époque. »

Dans un autre tweet, Shenton a déclaré que son père avait également écrit dans le courrier électronique: «Vous serez condamné à l’isolement éternel de Dieu, lorsque l’enlèvement viendra. Vous et votre mari allez pourrir en enfer, en criant à Jésus de vous aider.

«Mais Il dira: ‘Je ne vous connais pas.’ Vous serez condamné aux feux de l’enfer pour l’éternité. Je ne rigole pas. »

Le critique de théâtre gay a reçu un élan d’amour et de soutien de ses partisans, et les chrétiens parmi eux ont insisté sur le fait que la religion n’était pas une excuse pour le sectarisme.

Il n’est pas chrétien, quoi qu’il en pense. Quel homme triste et tordu. Tout l’amour du monde pour vous et votre mari ma chère. – Carita Marmasita (@CaritaM) 11 novembre 2020

L’un d’eux a écrit: «Je suis vraiment désolé. Je suis chrétien et le cœur du christianisme est l’amour. Nous avons jugé au lieu d’aimer et de blesser tant de gens à cause de cela. Je suis vraiment désolé que nous ayons fait ça.

Dieu t’aime. Rien ne changera cela. J’espère que votre père s’en rend compte aussi.