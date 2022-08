Un crime argentin arrive dans les salles : à quoi s’attendre du thriller basé sur un cas réel

pas de spoilers

Ce jeudi sort en salles Un crime argentin, un film avec Nicolás Francella et Matías Mayer. Ensuite, nous vous donnerons notre avis SANS SPOILERS.

©Warner MediaUn crime argentin arrive dans les salles : à quoi s’attendre du thriller basé sur une affaire vraie.

Un crime argentin Il sort en salles dans le pays ce jeudi 25 août sous la production de Particular Crowd avec Mediabyte et Pampa Films, avec une distribution par Warner Bros. en association avec le service de streaming HBO Max. Le film de 113 minutes est réalisé par Lucas combine et basé sur le roman de Reynaldo Sietecase, sur une histoire qui a ému Rosario.

Ce thriller d’investigation adapte les événements survenus dans les années 1980 avec un important homme d’affaires qui disparaît dans la ville de Rosario, dans le cadre de la dictature militaire argentine. Cette affaire est confiée à deux secrétaires d’un tribunal et dans quelques jours ils doivent trouver une solution, cela deviendra donc une course contre la montre ajoutée aux déboires imposés par la police subalterne elle-même.

Las películas de este estilo, centradas en una época oscura para el país como fue la dictadura militar que duró desde 1976 hasta 1983, suelen tener un condimento extra ante las consecuencias que ha dejado el terrorismo de estado con muertes y desaparecidos que se siguen buscando hasta l’actualité. En ce sens, revenir sur ces points n’est rien de plus qu’une célébration pour garder la mémoire dans la ville, le seul paradis dont personne ne peut expulser une personne.

Privilégiant la narration, on retrouve un film construit efficacement, menant ses deux protagonistes à une exploitation nécessaire, chacun avec ses conflits internes, mais sans cesser de penser à l’enquête. C’est là que le thriller devient un noir intéressant, ajoutant également des aspects tels que la comédie qui contribuent à alléger l’histoire.

Nicolas Francella Oui Mathias Mayer ils ressemblent aux papiers des enquêteurs, à commencer par une bande qui a les caractéristiques d’un film de copains, mais ils dégagent immédiatement le ton sombre de la situation. En revanche, bien que le développement ait été mené intelligemment, on retrouve les points les plus faibles au final, où il tombe au moment de la conclusion de l’affaire, mais ne ruine en rien l’idée.

Un crime argentin, un film qui sort en salles à travers le pays ce jeudi et qui sera disponible sur la plateforme HBO Max dans 45 jours, est un thriller qui marque de son empreinte le genre national. De plus, il se positionne comme un titre idéal pour revisiter et observer le portrait d’un moment sombre pour l’Argentine, où la peur et la tension régnaient à chaque pas, et le voici pris avec tout le respect par ses cinéastes.

