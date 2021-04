Un cratère étrange suggère que l’ancien Mars pourrait avoir été glacial avec une fonte des neiges occasionnelle

Une carte topographique en couleur des bassins martiens des hautes terres du sud de l’étude de l’Université Brown. Les crêtes surélevées sont de couleur jaune foncé et les zones basses où l’eau s’accumule sont colorées en blanc. (Crédit d’image: Université Brown / NASA)

Un étrange cratère de Mars pourrait offrir une nouvelle possibilité sur ce à quoi ressemblait l’ancienne Mars.

L’histoire ancienne de Mars intéresse les scientifiques car si la planète aride était autrefois chaud et humide , il peut avoir été habitable à la vie. Une nouvelle étude sur un cratère martien sans nom suggère une nouvelle possibilité sur le passé de Mars.

Un vaisseau spatial en orbite autour de Mars a capturé des images incroyables du sol calleux d’un cratère situé dans les hautes terres du sud de Mars. Ce cratère de 54 km de large remonte à Il y a 4,1 à 3,7 milliards d’années à la période noachienne, lorsque Mars était peut-être beaucoup plus chaud et abritait peut-être des étendues d’eau et de glace, des ingrédients essentiels à la vie telle que nous la connaissons sur Terre.

Dans une nouvelle étude, des scientifiques de l’Université Brown ont examiné les crêtes et les caractéristiques géologiques particulières de ce cratère qui étaient visibles sur les images de la NASA. Orbiteur de reconnaissance de Mars .

Selon eux papier , publié le 12 mars dans le Planetary Science Journal, l’équipe a remarqué que ces formations sont différentes de celles trouvées dans d’autres cratères. Alors que tous les cratères dans le cadre de leur analyse comparative présentaient des signes indiquant que de l’eau y coulait autrefois, le cratère sans nom ne montrait aucun signe que l’eau avait percé la paroi du cratère pour pénétrer à l’intérieur. Il n’y avait également aucune preuve que les eaux souterraines étaient la source des crêtes à l’intérieur du cratère, ont-ils trouvé.

Cela a intrigué l’équipe et ils sont arrivés à une explication fascinante: la source de l’eau liquide était un glacier qui fondait de haut en bas.

Il ne fait aucun doute que le climat martien était autrefois plus chaud et plus humide que le désert gelé que la planète est aujourd’hui. Ce qui est moins clair, cependant, est de savoir si Mars avait un climat semblable à la Terre avec de l’eau qui coule continuellement pendant des millénaires, ou si elle était principalement froide et glacée avec des périodes fugaces de chaleur et de fonte.

Ben Boatwright, Ph.D. étudiant à l'Université Brown, a mené une étude sur l'ancienne source d'eau d'un cratère martien sans nom. L'équipe a conclu que la fonte des neiges descendante d'un ancien glacier a créé les crêtes au fond du cratère. Voici une carte de la façon dont la fonte des neiges a pu se déplacer dans le bassin. (Crédit d'image:

Cette découverte a des implications au-delà de ce seul cratère individuel. Pour que ce glacier existe en premier lieu, Mars n’a peut-être pas été continuellement embaumé pendant la période noachienne. Il s’agit peut-être d’un endroit glacial peuplé de nombreux autres glaciers, et l’eau liquide qui laisse ses empreintes digitales à de nombreux endroits de la planète rouge pourrait provenir de la fonte des neiges qui s’est formée après de brefs instants de chauffage planétaire.

« Cette [explanation] favoriserait un climat Noachien plus froid et potentiellement sous-gelé avec un réchauffement transitoire seulement. Certaines études de modélisation du climat mondial soutiennent les températures ambiantes de Noachie bien en dessous de zéro … avec une glaciation à froid se produisant dans les hautes terres du sud … Ainsi, la nature du climat martien ambiant de Noach est actuellement débattue « , ont écrit les auteurs de l’étude dans leur article. .

«Le scénario froid et glacial a été en grande partie théorique – quelque chose qui découle des modèles climatiques», explique l’auteur principal et Brown Ph.D. l’étudiant Ben Boatwright a déclaré dans un communiqué de presse sur l’étude . « Mais les preuves de la glaciation que nous voyons ici aident à combler le fossé entre la théorie et l’observation. Je pense que c’est vraiment la grande chose à retenir ici. »

Missions comme celui de la NASA Persévérance rover peut trouver des indices qui prolongent le discours sur le passé antique de Mars. Le type de lac décrit dans cette étude, cependant, est assez différent du cratère Jezero, où Perseverance explore actuellement.

Suivez Doris Elin Urrutia sur Twitter @salazar_elin. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.