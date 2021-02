Un COVID-19 sévère peut endommager les yeux, de petits indices d’étude

Les personnes atteintes de COVID-19 sévère peuvent être à risque de problèmes oculaires graves, suggère une nouvelle étude.

Les chercheurs de l’étude ont analysé les informations de 129 patients en France hospitalisés pour COVID-19 et cerveau scans avec imagerie par résonance magnétique ( IRM ). Parmi ceux-ci, neuf patients, soit 7%, présentaient des signes d’anomalies oculaires. Plus précisément, les IRM ont montré des anomalies appelées «nodules» à l’arrière de leur les yeux , qui peuvent être des signes d’inflammation ou de lésions oculaires directes, a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Augustin Lecler, professeur associé à l’Université de Paris, dans un courrier électronique.

Les neuf patients avaient des nodules dans la macula, qui est responsable de la vision centrale, ce qui signifie la capacité de voir clairement devant vous. Huit des patients avaient des nodules «bilatéraux», ce qui signifie qu’ils se sont produits dans les deux yeux.

Une nouvelle étude a révélé des signes d’anomalies oculaires sur des IRM de patients atteints de COVID-19 sévère. Ci-dessus, IRM cérébrale d’un patient de 56 ans atteint de COVID-19 montrant des «nodules» à l’arrière de ses yeux (indiqués par des flèches), qui peuvent être des signes d’inflammation ou des lésions oculaires directes. (Crédit d’image: Radiological Society of North America)

« Les problèmes oculaires que nous avons trouvés peuvent être potentiellement très graves car ils surviennent dans la … région maculaire, qui est la région responsable de nous donner une vision claire et la capacité de voir les petits détails », a déclaré Lecler, qui est également neuroradiologue à la Fondation Hôpital Adolphe de Rothschild à Paris. «Si elle persiste, cela pourrait conduire à une perte de vision sévère ou même à la cécité.

Les résultats suggèrent que les patients atteints de COVID-19 sévère pourraient devoir subir un dépistage des problèmes oculaires, ont écrit les auteurs dans leur article, publié mardi 16 février dans la revue. Radiologie . Ils notent que les problèmes oculaires graves «pourraient passer largement inaperçus» chez les patients de l’unité de soins intensifs (USI), car les médecins se concentrent sur le traitement des symptômes potentiellement mortels de la maladie.

« Il est essentiel de se rappeler que les problèmes oculaires peuvent ne pas être détectés dans l’unité de soins intensifs, et les cliniciens doivent être vigilants en identifiant d’abord s’il y a une orbitale. [eye] problème pour protéger la vision du patient », a écrit le Dr Claudia Kirsch, chef de division de neuroradiologie à la Northwell Health Zucker Hofstra School of Medicine à Manhasset, New York, dans un éditorial d’accompagnement en radiologie.

COVID-19 a déjà été associé à symptômes oculaires , y compris la conjonctivite ou l’œil rose, ainsi que des lésions de la rétine de l’œil, appelées rétinopathie. La nouvelle étude est l’une des premières à signaler des anomalies oculaires liées au COVID-19 à l’aide d’IRM.

La cause exacte de ces nodules n’est pas claire, mais ils pourraient être des signes de dommages dus à des vaisseaux sanguins bloqués ou à des saignements dans les yeux, selon CNN .

La manière dont le virus inflige des lésions oculaires est également inconnue. Il est possible que le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, puisse infecter l’œil directement, étant donné que les cellules de la rétine sont connues pour exprimer le récepteur ACE2, ce qui permet au virus de pénétrer dans les cellules, ont déclaré les auteurs. Les dommages pourraient également être dus à la réponse inflammatoire du corps à la maladie.

Les auteurs ne peuvent pas non plus exclure la possibilité que les nodules soient le résultat d’une maladie grave. En particulier, ils notent que les patients qui passent du temps à l’USI en «position couchée», c’est-à-dire sur le ventre, ou qui sont intubés avec un tube respiratoire sont à risque d’anomalies oculaires dues à une pression accrue dans les yeux. La plupart des patients de l’étude actuelle présentant des anomalies oculaires étaient en position couchée dans l’unité de soins intensifs pendant un certain temps.

L’étude était limitée car les chercheurs n’ont pas suivi les patients pour déterminer si les anomalies étaient temporaires ou si elles entraînaient des changements de vision. (L’étude était «rétrospective», car les médecins ont examiné les dossiers des patients après coup et ne les ont pas suivis à temps.)

Mais les chercheurs sont actuellement en train de suivre ces patients, et ils étudient d’autres patients atteints de COVID-19 sévère en utilisant des IRM ainsi que des tests oculaires complets. Ils mènent également des études similaires sur des patients présentant des cas bénins de COVID-19, pour voir si ces problèmes sont spécifiques aux cas graves de la maladie, a déclaré Lecler.

