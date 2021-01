Un court documentaire «  Apollo 11: Quarantine  » débarque dans les salles IMAX

Si vous pensiez que l’auto-isolement pendant une pandémie mondiale était difficile, un nouveau court métrage sur la quarantaine stricte à laquelle les astronautes d’Apollo 11 ont été confrontés à leur retour sur Terre pourrait offrir une certaine consolation.

«Apollo 11: Quarantine», qui s’ouvre dans certains cinémas IMAX aujourd’hui (29 janvier), raconte ce que les astronautes d’Apollo 11 Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins ont vécu au cours de leurs 21 premiers jours de retour sur Terre après la lune historique. atterrissage en 1969. Créé par la même équipe derrière le documentaire de 2019 «Apollo 11», le nouveau court-métrage présente des séquences 70 mm inédites des Archives nationales et de la NASA, sans narration ni interviews.

Alors que les circonstances de leur mise en quarantaine de 21 jours étaient très différentes de la pandémie qui se propage sur notre planète depuis plus d’un an, la raison de l’isolement reste la même: pour empêcher la propagation de quelque chose de potentiellement dangereux. Au moment de l’atterrissage sur la lune, les scientifiques ne savaient pas s’il y avait de la vie sur la lune, ou si d’autres substances dangereuses auraient pu ramener sur Terre les astronautes ou les roches lunaires qu’ils avaient collectées.

Vidéo: ‘Apollo 11 Quarantine’ comprend des images jamais vues auparavant (bande-annonce)

En relation: L’atterrissage sur la lune historique Apollo 11 de la NASA en images

Michael Collins, Buzz Aldrin et Neil Armstrong vus à l’intérieur de l’installation de quarantaine mobile lors du voyage de retour de 2,5 jours au port sur l’USS Hornet, qui les a récupérés lorsqu’ils ont éclaboussé. (Crédit d’image: NASA / NEON)

« C’était juste un effort énorme, tout comme le reste de la mission, pour protéger toutes ces personnes et ces matériaux », a déclaré le directeur Todd Douglas Miller à 45secondes.fr. «Et je pense que c’est un parallèle avec ce qui s’est passé pendant cette pandémie aujourd’hui. Je pense que c’était que tout le monde était sur la même longueur d’onde à l’époque. Tous ceux qui étaient impliqués dans le projet Apollo suivaient ces procédures appropriées, fondées sur la science.

Miller a déclaré que lui et son équipe avaient commencé à produire « Apollo 11: Quarantaine » avant que le COVID-19 ne frappe, mais que le court métrage « avait pris une nouvelle urgence » à la lumière de la pandémie. « Nous faisions » Apollo 11 « , qui était, vous savez, ces types et leurs vêtements d’isolement biologique et leurs masques à gaz et jetés dans un courant d’air – en gros un Winnebago brillant. Cela semblait juste un peu ridicule, vous savez, pour terminer le principal film de cette façon », dit-il.

« Donc, au printemps, nous avons commencé à rassembler en quelque sorte ces procédures, comme les procédures de quarantaine proprement dites, et, à notre grande surprise, il n’y avait pas beaucoup de documentation à ce sujet », a déclaré Miller. « Donc, cela a demandé beaucoup de travail, traitant avec des historiens et des consultants techniques à ce sujet. Mais alors que l’année avançait, avec tout ce qui se passait – vous avez eu le mouvement pour la justice raciale cet été-là, la montée en puissance des élections se déroulant en novembre dernier – il y avait beaucoup de similitudes, beaucoup de parallèles, si vous voulez, avec ce qui se passait pendant ces procédures de quarantaine. «

En relation: Des centaines de personnes ont manifesté contre la pauvreté lors du lancement d’Apollo 11 sur la lune

Après être rentré de la lune, l’équipage d’Apollo 11 est accueilli par leurs femmes alors qu’ils sont dans l’installation de quarantaine mobile. (Crédit d’image: NASA / NEON)

Avec l’histoire plus pertinente que jamais, « Apollo 11: Quarantaine » a évolué de ce qui était à l’origine un suivi de cinq minutes à « Apollo 11 » en un court métrage de 23 minutes qui montre les procédures post-atterrissage d’Apollo 11 dans les détails les plus atroces possibles, avec un contexte politique supplémentaire.

Si vous ne pouvez pas (ou préférez ne pas) vous rendre dans l’un des cinémas IMAX sélectionnés pour regarder le film, vous pouvez le regarder à la maison via la plupart des services de streaming le 5 février. Les téléspectateurs IMAX peuvent également rester pour regarder « Apollo 11 » en IMAX à la fin de la projection.

L’affiche du film « Apollo 11: Quarantaine » (Crédit d’image: NEON)

Miller, qui a déclaré qu’il n’avait malheureusement pas encore eu la chance de voir son propre film en IMAX en raison de la pandémie, a averti que les téléspectateurs devraient « faire leurs devoirs » avant de se rendre dans un cinéma IMAX pendant la pandémie COVID-19. « Les théâtres – en particulier nous sommes principalement dans AMC IMAX – ils ont fait un travail formidable en les assainissant, et leur capacité est réduite à 40% … l’aspect de la distance sociale est mis en place », a-t-il déclaré, ajoutant que beaucoup de théâtres ont des systèmes de filtration CVC. (Vous pouvez en savoir plus sur les procédures de sécurité COVID-19 d’AMC ici.)

«Ce serait bien si le monde nous construisait un laboratoire de réception lunaire géant, et nous pourrions tous y aller et trouver un personnel de soutien, comme les astronautes, et tous être forcés de porter des vêtements d’isolement biologique. Nous ferions probablement cette pandémie. disparaître en quelques semaines. «

Envoyez un courriel à Hanneke Weitering à [email protected] ou suivez-la sur Twitter @hannekescience. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.