Un coureur olympien dit qu’il n’était pas « au courant » de qui courait dans un relais raté

Le sprinteur américain Kenny Bednarek a blâmé le manque de communication des entraîneurs et a déclaré que les coureurs n’étaient pas « au courant » avant la dernière performance désastreuse du relais 4×100 pour l’équipe américaine qui les a exclus de la course aux médailles mercredi à Tokyo.

Bednarek, 22 ans, qui a remporté l’argent au 200 mètres masculin, ne faisait pas partie de l’équipe de relais qui a terminé sixième de sa série et n’a pas réussi à se qualifier pour la finale, bien que les États-Unis soient les champions du monde en titre de l’épreuve.

Après la performance décevante de l’équipe de Trayvon Bromell, Fred Kerley, Ronnie Baker et Cravon Gillespie, le légendaire sprinter olympique Carl Lewis tweeté qu’ils « ont tout fait de travers », l’appelant « un embarras total » et disant que l’équipe des États-Unis avait l’air pire qu’une équipe de l’AUA.

L’équipe des États-Unis a tout faux dans le relais masculin. Le système de passes est mauvais, les athlètes courent dans les mauvaises jambes, et il était clair qu’il n’y avait pas de leadership. C’était un embarras total et totalement inacceptable pour une équipe américaine d’avoir l’air pire que les enfants de l’AAU que j’ai vus. – Carl Lewis (@Carl_Lewis) 5 août 2021

« Comme il l’a dit, nous avons vu mieux avec une équipe de l’AUA », a déclaré Bednarek à Craig Melvin AUJOURD’HUI jeudi. « C’est juste très décevant de voir comment nous avons fait là-bas. Je pense que nous pouvons faire beaucoup mieux que cela, nous devons juste nous assurer d’être plus organisés et de faire quelque chose de différent. Impliquez-nous davantage et dites-nous ce qui se passe dans la pratique . Pas quelques jours avant l’événement, essayons d’entrer dans un camp d’entraînement. Tout cela est nécessaire. «

Le sprinteur Cravon Gillepie réagit après que l’équipe des États-Unis n’a pas réussi à se qualifier pour la finale du relais 4×100 hommes à Tokyo malgré le fait qu’elle soit championne du monde en titre. Petr David Josek / AP

Craig a demandé si l’équipe n’avait même pas été informée de qui dirigerait le relais jusqu’à un jour ou deux avant l’événement.

« Ouais. Nous n’étions même pas au courant », a déclaré Bednarek. « Je demandais à mon entraîneur quelques jours avant même d’arriver au 200, comme ‘Hé, quand est-ce qu’on s’entraîne, quand est-ce qu’on fait ça, quand est-ce qu’on fait ça’, et tout était juste en boucle. Aucune communication à tous. »

AUJOURD’HUI a contacté Team USA track pour obtenir une réponse aux commentaires de Bednarek, mais n’a pas reçu de réponse au moment de la publication de cette histoire.

L’équipe américaine de relais avait remporté la médaille d’or aux Championnats du monde 2019 et était une grande favorite pour la médaille à Tokyo avant la présentation de mercredi. Cela a marqué le dernier désastre du relais pour l’équipe des États-Unis, qui a laissé tomber le témoin au premier tour des Jeux olympiques de 2008, s’est vu retirer sa médaille en raison du dopage aux Jeux olympiques de 2012 et a subi un transfert illégal en finale des Jeux olympiques de 2016.

Les membres de l’équipe de relais n’étaient pas les seuls à avoir eu une journée frustrante, puisque le champion du monde en titre Noah Lyles, 24 ans, a terminé troisième derrière Bednarek au 200 mètres.

« C’est ennuyeux », a déclaré Lyles à Craig AUJOURD’HUI jeudi à propos de la médaille de bronze. « Je suis un gagnant et gagner depuis très longtemps et en fait perdre dans cette course à ces Jeux olympiques n’était que ma deuxième défaite de toute ma carrière professionnelle. Je n’aime pas le bronze. Je ne suis pas satisfait du bronze. C’est ennuyeux. Je veux viser l’or, mais en même temps, je dois mettre les choses en perspective.