Un couple trouve une perle qui pourrait valoir des milliers de palourdes au restaurant NJ

Michael Spressler s’est récemment arrêté dans l’un de ses restaurants préférés pour déguster l’un de ses hors-d’œuvre incontournables, mais il est reparti avec quelque chose de beaucoup plus précieux : une perle qui pourrait valoir des milliers de dollars.

Le résident du New Jersey et sa femme Maria vont au restaurant The Lobster House à Cape May, New Jersey, depuis 34 ans, mais leur dernière visite au point chaud local pendant le week-end de la fête du président ne ressemblait à aucune autre.

Après avoir commandé une douzaine de palourdes sur la demi-coquille, Spressler a commencé à manger. Ce n’est que lorsqu’il eut presque fini de manger qu’il remarqua quelque chose d’inhabituel dans l’une des palourdes.

« J’étais au 12e et quand je l’ai ramassé sur la fourche, il avait l’air un peu lourd, mais je n’y ai pas pensé », a déclaré Spressler à KYW-TV, affilié à CBS. « Puis quand j’ai commencé à le manger, j’ai remarqué qu’il y avait quelque chose dans ma bouche. J’ai même pensé qu’une de mes dents s’était cassée. »

Maria Spressler a décrit l’expérience comme « un événement unique dans une vie » et a déclaré que la découverte était pour le moins choquante.

« Il a mangé des dizaines et des dizaines de palourdes et nous n’avons jamais rien trouvé de tel, donc c’était assez excitant », a-t-elle déclaré.

Vous ne savez jamais quand vous allez trouver une perle dans une palourde. Le restaurant de la maison du homard

Keith Laudeman, le propriétaire du restaurant, a fait écho à ces déclarations lors d’un entretien téléphonique avec 45secondes.fr Food.

« C’est assez rare », a-t-il expliqué. « Nous en avons vu de petites qui ne sont pas vraiment des perles mais rien de tel. »

Le restaurant Lobster House est géré par la même famille depuis 100 ans et Laudeman s’est dit surpris que l’histoire soit devenue virale si rapidement.

« Des gens partout dans le pays m’appellent », a-t-il déclaré, ajoutant que c’était certainement bon pour les affaires.

La perle précieuse. Le restaurant de la maison du homard

Les Spressler sont des clients de longue date du restaurant The Lobster House et étaient en fait là ce jour-là pour célébrer 34 ans de visite dans le point chaud local.

« Oui, nous sommes venus ici pour la première fois le week-end de la fête des présidents en 1987 », a déclaré Spressler.

Le restaurant a publié des informations sur la trouvaille rare sur sa page Facebook et nombre de ses abonnés ont été étonnés. Mais certains sceptiques étaient confus et pensaient que seules les huîtres créaient des perles – et le restaurant n’a pas tardé à intervenir.

« Les deux produisent des perles. Le plus courant dans les huîtres, mais aussi dans les palourdes et les moules. C’est la réaction du bivalve aux débris ou au gravier », ont-ils écrit.

Les Spressler sont repartis avec un souvenir potentiellement coûteux – la perle de 8,8 millimètres pourrait se vendre pour des milliers – mais ils n’ont pas l’intention d’en tirer de l’argent.

« J’aimerais qu’il soit serti dans un joli bijou, peut-être une sirène ou quelque chose de nautique », a déclaré Maria. « C’est un beau souvenir de cette journée et ce que nous avons est si spécial. »