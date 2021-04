Un couple s’est marié en échangeant des anneaux NFT sur la blockchain

Pas seulement les crypto-monnaies, les œuvres d’art et l’administration publique: sur le blockchain – et en particulier en utilisant des NFT, des jetons non fongibles – on peut aussi fonder son mariage. C’est ce qu’un couple américain, tous deux employés de l’échange de crypto-monnaie Coinbase, a fait lors de la cérémonie: lorsque les anneaux ont été échangés, les deux ne se les ont pas offerts mais ont envoyé deux «anneaux virtuels» sous forme de jetons numériques via le blockchain.

Dans la cérémonie juive classique, les époux ont donc inséré un moment très technologique: sur leurs doigts, il n’y a pas d’anneaux, car les alliances ont été envoyées à travers la blockchain comme NFT. Elle possède désormais la bague qu’il lui a envoyée et vice versa: la technologie repose précisément sur la possibilité d’envoyer des éléments numériques « uniques » en la possession du seul destinataire (ou acheteur). Bref, ces deux croyances échangées sont uniques et indéniablement en la possession du couple, comme seule la technologie blockchain peut le démontrer. Ainsi dans les photos de la cérémonie, l’échange physique classique fait défaut et un moment est inséré dans lequel les deux époux ont leur smartphone en main pour approuver l’envoi de NFT.

Cette transaction est également visible par tout le monde dans les registres blockchain: il suffit de se rendre à cette adresse pour voir l’échange (évidemment sans frais). Le jeton s’appelle « Tabaat« , un mot hébreu qui signifie » anneau « . Les deux jetons seront les seuls disponibles sur la blockchain et ne pourront être ni dupliqués ni augmentés. Enfin, attachés à la transaction, les époux ont inséré une animation montrant » deux éléments distincts ne font plus qu’un Une chose solitaire. « Bref, il y a un peu de romantisme même dans un tel échange technologique et ringard, qui souligne d’ailleurs comment deux passionnés de quelque chose ont réussi à insérer des éléments qu’ils aiment dans l’un des moments les plus importants de leur vie.

