Un couple parfait : Adam Demos a-t-il plus d’alchimie avec Victoria Justice que Sarah Shahi ?

NETFLIX

L’acteur de Sex/Life a joué dans un nouveau film sur Netflix. Découvrez quel était le duo préféré des abonnés de la plateforme de streaming.

©IMDBAdam Demos : A-t-il plus d’alchimie avec Victoria Justice qu’avec Sarah Shahi ?

Un acteur de Netflix Il est devenu l’homme phare du moment et il n’y a pas de retour en arrière : Adam Démos. Depuis qu’il a joué en 2021 la première saison de sexe/vie, les abonnés de la plateforme ont été hypnotisés par son travail. Cependant, ce n’est pas la seule production que dirigeait le géant du streaming, puisqu’il vient de sortir le film romantique Un accord parfait. Avec lequel de vos protagonistes avez-vous une meilleure alchimie ?

L’an dernier, l’interprète a volé tous les regards lorsqu’il est venu donner vie à Brad dans la série qui présente une femme au passé sexuel audacieux mais un présent d’épouse et de mère de famille. En rencontrant le mauvais garçon sur lequel elle ne cesse de fantasmer, une histoire captivante en huit épisodes se déroule. Là, il a partagé un casting avec sarah chahiresponsable de se faire passer pour Billie Connelly.

Après s’être rencontrés pendant le tournage, le coup de foudre a été instantané. Alors que dans la fiction, il tentait de reconquérir l’amour de cette femme, dans la vraie vie ils ne pouvaient s’empêcher de tomber amoureux non plus. Le couple a transcendé la chimie sur le plateau et est en couple depuis près de deux ans. Ils s’accompagnent fréquemment dans les présentations de leurs nouveaux projets et partagent des images sur les réseaux sociaux montrant qu’il s’agit d’un véritable amour.

Dans le même temps, une comédie romantique vient d’arriver sur Netflix qui a trouvé le moyen de se positionner parmi les tendances de la plateforme. C’est que, bien qu’il ne s’agisse pas d’une méga production, il a les bons condiments pour divertir les utilisateurs. De quoi s’agit-il? Un cadre viticole entreprenant travaille dans une ferme ovine dans le but de conquérir un client important. C’est là qu’il se connecte avec un local rugueux et mystérieux.

Le rôle principal est joué par Victoria Justice. Il ne fait aucun doute que la chimie à l’écran entre l’actrice et Adam Demos est écrasante. Cependant, il n’a pas eu le même impact que le lien avec Sarah Shahi, qui a déclenché un phénomène sur les réseaux sociaux et accumulé des fans qui attendent de nouvelles saisons. Et c’est que, quand l’amour est réel, les spectateurs parviennent à le distinguer.

