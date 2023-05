Un couple dit qu’il y a en fait une douce histoire derrière leur demande en mariage virale très décriée

Comme sa nouvelle bague en diamant, les sentiments d’Erica Murphy à propos de son fiancé Montay Homes sont limpides. C’est pourquoi elle était si ravie de partager l’heureuse nouvelle de leurs fiançailles plus tôt cette semaine après sa proposition le 30 avril.

« Donc, ça a été une année incroyable avec mon gars, » elle écrit dans un thumide avec une photo de la proposition de Homes. « Ce matin, avant que je parte au travail, il a laissé ça dans la salle de bain pour que je le trouve. J’ai dit oui! #FutureMrsHomes.”

S’adressant à 45secondes.fr.com dans une interview, Murphy a déclaré qu’elle savait que ses amis et ses abonnés célébreraient rapidement sa nouvelle. Elle ne s’attendait cependant pas à ce que la façon dont la proposition s’est produite soit mise à part, et encore moins à ce qu’elle devienne virale sur Internet.

Quelques heures après avoir partagé la publication, la proposition de Homes est devenue du fourrage pour le côté le plus sombre des médias sociaux, où même les moments les plus précieux peuvent être séparés pour les goûts et les mèmes. Certains utilisateurs eu un rire; d’autres ont demandé pourquoi le fiancé de Murphy avait posé la question sur un morceau de papier.

« Euh… un mot ? Arraché comme ça ? un utilisateur a hésité dans la section des commentaires du message de Murphy.

Tous n’ont pas été prompts à juger. Un certain nombre d’utilisateurs ont félicité Murphy et lui ont conseillé d’ignorer les commentaires désobligeants.

« C’est intéressant de voir comment sa très douce proposition a divisé tant de gens. Avec les médias sociaux, tout le monde intervient », un autre écrit. « Sa proposition était très gentille, et quelle surprise quand vous l’avez vue et que vous avez un souvenir. C’est ta journée à ta façon Félicitations !!”

Murphy dit qu’elle veut être prudente dans sa réponse. Elle est consciente de vouloir éviter de contribuer à une partie de la négativité suscitée par son tweet.

« Je dirai que c’est une chose quand vous voyez quelqu’un d’autre devenir viral et, vous savez, cliquer et rire et tout ce genre de choses. Mais c’est un sentiment totalement différent quand c’est toi », dit-elle.

« Aujourd’hui, je me suis sentie un peu gênée », dit-elle. « C’était dans l’émission de Sherri Shepherd, et Hoda et Jenna avaient fait un segment dessus hier. »

La proposition de Homes à Murphy est en effet devenue si virale qu’elle a fait le tour de la télévision nationale et s’est même terminée sur AUJOURD’HUI, où Hoda et Jenna ont évoqué le contrecoup d’Internet. Comme beaucoup, les deux hôtes étaient heureux pour Murphy, bien que curieux de la photo et des hypothèses référencées selon lesquelles l’homme derrière le ring n’était même pas du tout présent pour le grand moment.

« Je veux remettre les pendules à l’heure », dit Murphy en réponse. «Cet homme est venu de Detroit pour faire ça. Ce n’était pas une réflexion après coup.

Le couple nouvellement fiancé. Avec l’aimable autorisation d’Erica Murphy

Voici donc le entier histoire derrière les fiançailles du couple et le morceau de papier de cahier qui a mis Twitter en émoi plus tôt cette semaine.

Tout d’abord, le couple – qui s’est rencontré lors d’une réunion dans une salle de bal urbaine il y a deux ans – convient qu’ils ne pourraient pas être plus heureux de la façon dont la proposition s’est déroulée. Deuxièmement, ils sont également sur la même page qu’une grande partie de ce qui a fait que cela a fonctionné était que Homes connaît suffisamment bien son partenaire pour savoir comment cela transformerait ce qui avait été une semaine difficile pour Murphy.

« J’ai eu une journée très difficile la veille », a déclaré Murphy, qui vit à Atlanta et travaille comme journaliste. Selon elle, elle a été envoyée en mission pour couvrir un événement commémoratif confédéré qui lui a coupé le souffle. « Je n’ai jamais vu autant de drapeaux confédérés de ma vie. J’étais juste comme vraiment épuisé.

Au moment où elle est rentrée chez elle pour voir Homes, elle n’était pas de bonne humeur.

« Il avait pris l’avion la nuit précédente, et il était allongé là avec son boxer qui avait l’air si confortable, et je viens d’être sur le champ de bataille », explique-t-elle, en plaisantant que sa vue lui faisait un peu de ressentiment.

Homes et Murphy disent qu’ils sont tous les deux satisfaits de la façon dont leur demande en mariage s’est déroulée. Avec l’aimable autorisation d’Erica Murphy

Homes et Murphy conviennent également qu’elle n’a pas choisi de se battre en soi, mais elle ne s’endormit pas heureuse.

Les choses ne se sont pas améliorées le lendemain matin lorsque l’agitation de Homes dans la salle de bain a réveillé Murphy une demi-heure avant qu’elle ne soit censée se lever pour le travail à 5 ​​heures du matin.

« J’étais tellement irrité. C’était une irritation récurrente d’avant », dit-elle avec un sourire.

Pourtant, quand Homes est revenu de la salle de bain, il a pu mettre un sourire sur son visage.

« Il retourne dans le lit, et il se rapproche, et il me tient juste en quelque sorte », se souvient-elle. « Alors nous sommes restés allongés là pendant un moment, à parler et à rire un peu. »

Finalement, Murphy s’est levée pour commencer sa journée.

Homes dit qu’il savait que la première chose qu’elle ferait serait de remuer et de réorganiser ce qu’il avait laissé de côté. C’est pourquoi, une demi-heure plus tôt, alors qu’il faisait tout ce bruit dans la salle de bain, il a décidé d’arracher un morceau de papier du cahier qu’il avait utilisé pour l’aider à étudier pour son examen de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité ( FIOE). Il y écrivit la question, sachant que Murphy la verrait et supposerait que c’était du fouillis.

« C’est le genre de personne que je suis », dit-il. Il aime jouer avec Murphy. « Je veux l’attraper quand elle s’y attendait le moins. »

« C’est juste un peu notre façon d’être. Nous jouons et plaisantons beaucoup les uns avec les autres », explique Murphy.

Murphy dit qu’il avait envisagé d’emprunter la route « Instagrammable » la plus populaire au préalable, comme un dîner raffiné ou un voyage…

« Je sais que d’autres personnes voulaient que j’obtienne le dirigeable avec ‘le monde est à toi’ et tout le reste. Mais c’est juste, je veux dire, j’aurais pu faire ça. Mais je préfère ça », explique-t-il.

« Pour moi, c’était très gentil. Je veux dire, ce matin, par exemple, je me suis réveillé parce que j’avais encore ce bout de papier dont tout le monde parle si mal. Je me suis réveillé, il est de retour à Detroit, et j’ai regardé ce morceau de papier, et j’ai juste souri et j’ai dit: « Mike, tu es tellement adorable » parce que je pense que c’était vraiment sincère.

Homes dit qu’il n’est pas du tout dérangé par les commentaires ou les mèmes. Surtout ceux qui ont été déclenchés à partir d’une page intitulée The Shade Room. Il connaît bien la marque du site.

« Quand je vais sur les réseaux sociaux. Je viens ici pour m’amuser », explique-t-il. « Je viens de Détroit. J’ai des petitesses autour de moi toute la journée, tous les jours. Il ne s’agit pas de me faire couler sous un rocher.