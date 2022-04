Un couple dit « oui » en plein vol sur le vol Southwest vers Las Vegas

Nous avons entendu parler de voler dans le ciel amical, mais cela prend le gâteau (de mariage) !

Southwest Airlines a partagé jeudi une publication sur Facebook contenant des photos des noces de Jeremy Salda et Pam (Patterson) Salda, qui ont fini par se marier de manière inattendue en se rendant à Las Vegas plutôt que dans une chapelle de la ville connue pour ses mariages.

La compagnie aérienne a également raconté l’histoire de la naissance de cette union des plus inhabituelles: « Mardi dernier, Pam et Jeremy ont plaisanté en disant qu’ils devraient sauter dans un avion pour se marier à Vegas. Il n’a pas fallu longtemps avant que les deux réalisent que l’autre n’était pas En fait, je plaisante, alors ils ont réservé un vol pour dimanche sur l’un de nos concurrents, avec un rendez-vous à la chapelle de mariage de Vegas dimanche soir. »

Il s’est avéré que lorsque le couple est arrivé d’Oklahoma City à Dallas-Fort Worth, leur connexion avait été annulée. Mais un autre passager nommé Chris Mitcham – qui se trouvait être un ministre ordonné et prévoyait de se rendre à Vegas – a entendu parler de leurs plans.

Ils ont tous trouvé des sièges sur un vol du sud-ouest, qui devait partir dans moins d’une heure de l’aéroport Love Field de Dallas – clair de l’autre côté de la ville.

Jeremy Salda et Pam Patterson, avec le ministre Chris Mitcham lors du mariage en vol. Kaitlyn Manzer

« On monte dans un Uber et on lui dit : ‘Regarde, on doit aller à Love Field. Pose-le' », a déclaré la mariée à AZ Central. « Et il l’a fait. Il conduit sous la pluie. C’était génial. Nous y arrivons et nous traversons la sécurité, moi en robe. Il tire les sacs. pour commencer l’embarquement. »

Oui, la mariée et le marié étaient vêtus de leur tenue de mariage complète : robe blanche pour elle, costume sombre pour lui. Alors, quand un pilote du sud-ouest les a vus, il a dû demander ce qui se passait.

« Pam a expliqué leur histoire et a plaisanté avec le capitaine Gil en disant qu’ils devraient se marier sur le vol. Pour la deuxième fois cette semaine-là, Pam a été surprise d’entendre les mots : « Faisons-le ! » », a poursuivi le message sur Facebook.

L’équipage a fabriqué « des banderoles de papier toilette et une ceinture de mélange de collations » pour le ministre, et Julie Reynolds, une hôtesse de l’air, a exercé les fonctions de demoiselle d’honneur. Un photographe professionnel sur le vol a pris des photos, et un passager a demandé à tout le monde de signer un carnet de vœux et leurs numéros de siège, à la place d’un livre d’or.

Le livre d’or du mariage a été rempli à la volée. Kaitlyn Manzer

Reynolds a également téléchargé « Bridal Chorus » de Richard Wagner avant le décollage de l’avion, selon AZ Central. « Nous ne nous sommes pas amusés dans un avion depuis deux ans », a-t-elle déclaré. Donc, avec les banderoles, ils ont demandé aux passagers d’allumer leurs voyants d’appel « pour que ça s’éclaire bien. »

Mitcham avait également une caméra vidéo avec lui, de sorte que tout l’événement a été capturé sur vidéo, et un passager a offert un beignet en poudre comme gâteau de mariage.

Et juste comme ça, l’amour était dans l’air.

Chris Mitcham

« Southwest est la compagnie aérienne de l’amour depuis près de 51 ans, et nous profitons toujours de l’occasion pour célébrer nos clients de manière spéciale », a déclaré Southwest dans un communiqué à NBC News. « Nous avons été ravis d’accueillir la journée spéciale de Pam et Jeremy. Nos employés sont célèbres pour leur cœur et leur hospitalité, et nous connaissons notre équipage, nos clients et le couple se souviendront longtemps de ce vol. Nous offrons notre félicitations aux jeunes mariés et meilleurs voeux pour leur nouvelle vie ensemble. »