Un couple de Virginie disparu en mer pendant 11 jours est en sécurité et n’a pas eu besoin d’aide pour rentrer chez lui

Un couple de Virginie a été retrouvé indemne vendredi, 11 jours après que leur voilier a heurté le mauvais temps dans l’océan Atlantique et qu’ils n’ont pas pu être joints, ont indiqué des responsables.

Yanni Nikopoulos et Dale Jones, tous deux âgés de 65 ans et originaires de Virginia Beach, en Virginie, ont déclaré que le navire qu’ils prévoyaient de naviguer vers les Açores et vers la Grèce avait été frappé par la foudre, contrecarrant le voyage mais les laissant indemnes, ont déclaré les garde-côtes américains.

Le couple a contacté par radio les gardes-côtes de Virginie pour dire qu’ils étaient bien vivants et en route vers le port d’attache du bateau à Hampton, en Virginie, a déclaré la Garde côtière dans un communiqué vendredi.

Le couple a déclaré avoir gréé une voile de rechange après la foudre, a indiqué la branche militaire. Le bateau n’était pas en détresse, a-t-il précisé.

Le bateau du couple, Kyklades. Garde côtière américaine

La Garde côtière a déclaré vendredi que le navire était situé à 80 miles à l’est de la ville de l’île-barrière de Chincoteague, en Virginie.

L’une des filles de Jones a signalé la situation du couple à la Garde côtière après, a-t-elle dit, avoir signalé avoir navigué par mauvais temps à environ 460 milles à l’est de la côte de Virginie le 13 juin, a déclaré Terrell mardi.

La fille, qui n’a pas été nommée, a déclaré aux sauveteurs que le couple avait décidé de rentrer chez lui après avoir affronté une mer agitée. Ils n’étaient pas proches des Açores du Portugal lorsqu’ils ont navigué par mauvais temps.

Les deux hommes étaient restés au secret pendant des jours, alors même que les garde-côtes avaient annoncé qu’ils essaieraient de les joindre par radio maritime. Plus tôt dans la semaine, la branche militaire a fait voler un avion HC-130J au-dessus de la zone où le couple a signalé du mauvais temps, mais aucune preuve de leur voyage n’a été trouvée, ont déclaré des responsables.

Ils ont appareillé le 8 juin de la marina de Fort Monroe à Hampton sur leur bateau les Kyklades, le mot grec utilisé pour décrire le cercle d’îles au cœur de la civilisation à l’âge du bronze.

Le couple était marié ou allait bientôt se marier, selon un post sur la page Facebook de Jones à propos d’une combinaison de fête de bon voyage, 65e anniversaire et « mariage », fin mai.

« C’est vraiment merveilleux que le couple soit bientôt réuni avec leurs amis et leur famille », a déclaré James Cifers, surveillant de l’unité des opérations au centre de commandement du cinquième district de la Garde côtière, qui couvre les États du centre de l’Atlantique, dans le communiqué de vendredi.

