Un couple adopte un bébé retrouvé dans le métro de New York

La nuit du 28 août 2000, Danny Stewart était en route pour rencontrer son petit ami d’alors, Pete Mercurio, pour un dîner à New York.

En attendant le train à la station de métro Chelsea, Stewart, 34 ans, a remarqué ce qui semblait être une petite poupée enveloppée dans un sweat-shirt.

En y regardant de plus près, Stewart a découvert que ce n’était pas du tout une poupée – c’était un bébé nouveau-né abandonné.

Ce même bébé est devenu plus tard son fils, car lui et Mercurio, 32 ans, sont maintenant mariés et l’ont légalement adopté comme leur propre fils.

Le bébé, surnommé d’abord bébé Ace parce qu’il a été retrouvé près des lignes de métro A, C et E et plus tard nommé Kevin, avait été abandonné dans la station de métro de New York. À peine âgé d’un jour, son cordon ombilical était toujours intact.

Stewart se souvient avoir couru vers un téléphone public pour appeler la police à l’aide avant de s’enregistrer également avec Mercurio pour lui faire savoir ce qui se passait.

Après qu’un travailleur social soit venu emmener le bébé à l’hôpital, Stewart savait qu’il resterait en contact avec ce bébé toute sa vie.

Mercurio, maintenant le mari de Stewart, lui a dit: «Il y a peut-être un moyen de savoir où il finit et d’envoyer un cadeau d’anniversaire chaque année à cette date.»

Peu de temps après avoir sauvé la vie du bébé, le couple s’est rendu à l’hôpital St Vincent pour le vérifier. Mais lorsqu’ils sont arrivés, ils n’ont pas pu le voir car ils n’étaient pas de la famille.

Le couple a continué sa vie.

Mais en décembre de la même année, Stewart, un travailleur social, a été invité à témoigner sur la façon dont il a trouvé le bébé lors d’une audience du tribunal de la famille.

De manière inattendue, le juge a demandé à Stewart s’il était intéressé à adopter le bébé. Stewart a immédiatement su ce qu’il voulait faire.

« Je pense que la plupart des bouches sont tombées dans la salle d’audience, y compris la mienne. » Dit Stewart. «J’ai dit: ‘Oui, mais je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça’, et le juge a souri et elle a dit: ‘Eh bien, ça peut l’être.' »

Mercurio était hésitant au début, mais après avoir tenu Kevin pour la première fois, il savait qu’il voulait l’adopter.

Après l’audience, le juge a autorisé le couple à ramener Kevin à la maison pendant deux jours, juste à temps pour Noël.

Bien que Kevin était censé retourner dans une famille d’accueil jusqu’à ce que l’adoption soit finalisée, les deux ne pouvaient pas supporter de se séparer de lui et sont devenus ses parents adoptifs.

L’adoption s’est achevée le 17 décembre 2002.

La mère de Kevin n’a jamais été retrouvée.

En grandissant, il s’est demandé qui elle était. Il n’y a aucune information sur qui elle pourrait être et dans quelles circonstances il a été retrouvé tout seul dans une station de métro.

En 2011, lorsque le mariage homosexuel a été légalisé à New York, le couple s’est marié – avec le même juge de l’affaire Kevin officiant.

L’année dernière, Mercurio a publié un livre pour enfants intitulé « Our Subway Baby » qui explique comment leur famille est née et a également réalisé un film sur cette expérience intitulé « Found ».

Kevin est maintenant étudiant en mathématiques et en informatique. Il joue du piano et de la guitare, organise des marathons et danse.

Ce qui a commencé comme un événement déchirant est maintenant une belle histoire sur un couple qui a trouvé le plus beau cadeau qu’il puisse demander.

Stewart a déclaré à la BBC: « Je sentais que ce n’était même pas une opportunité, c’était un cadeau, et comment pouvez-vous dire non à ce cadeau? »

Leeann Reed est une écrivaine qui couvre l’actualité, la culture pop, l’amour et les relations.