Un couple a un « mariage de toute une vie » après avoir attendu avec Jennifer Lopez et Ben Affleck une licence de mariage

Un couple californien a rendu sa journée spéciale encore plus mémorable après que Ben Affleck et Jennifer Lopez se soient joints à eux pour une licence de mariage. Regardez le moment incroyable ci-dessous:

Toute personne ayant accès à Internet saura probablement maintenant que le couple emblématique connu sous le nom de « Bennifer » s’est marié le week-end dernier, mais vous ne saurez probablement pas qu’Airika et Demetrius Visaya l’ont fait aussi.

Le couple a commencé son samedi (16 juillet) par un événement familial assez typique : fêter l’anniversaire de leur fils de deux ans. Ils ont organisé pour le jeune garçon une fête sur le thème de Batman à Victorville, en Californie, mais le même jour, ils ont pris la décision spontanée de se marier à Las Vegas.

S’adressant à ABC7, le couple a rappelé comment ils faisaient la queue pour leur licence de mariage quand Affleck et Lopez sont entrés.

Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont mariés le 16 juillet. Crédit : Alamy

Demetrius a déclaré: « Airika s’est retournée et a regardé la porte et elle a dit » Oh mon Dieu. C’est Ben Affleck et J. Lo « . »

La mariée a déclaré qu’elle avait « instantanément » reconnu la pop star et a décrit plus tard sa journée comme « le mariage d’une VIE » dans un message sur les réseaux sociaux.

Airika a écrit: « Le 16 juillet 2022, j’ai épousé l’amour de ma vie aux côtés de @jlo et Ben Affleck !! Une histoire tellement spontanée et incroyable pour notre famille! »

« Nous penserons toujours à vous deux lors de nos anniversaires, et nous sommes si heureux de le partager avec vous !!! », a-t-elle poursuivi.

Lopez elle-même a reconnu l’implication d’Airika et Demetrius dans sa journée spéciale dans sa newsletter On the JLo, dans laquelle elle a écrit: « La nuit dernière, nous avons pris l’avion pour Vegas, avons fait la queue pour une licence avec quatre autres couples, faisant tous le même voyage vers le capitale mondiale du mariage. Derrière nous, deux hommes se tenaient par la main et se tenaient. Devant nous, un jeune couple qui faisait les trois heures de route depuis Victorville.

Après avoir obtenu leur licence, Lopez et Affleck se sont enfuis lors d’une cérémonie à A Little White Wedding Chapel plus tard samedi soir.

Airika et Demetrius étaient impatients de raconter leur expérience unique à leur famille, Airika décrivant comment « tout le monde voulait revenir en courant » pour essayer de voir JLo et Affleck alors qu’ils se mariaient, en disant: « J’étais comme, nous sommes va rater notre mariage ! »