Un couple a été expulsé d’un restaurant texan pour avoir porté des masques afin de protéger son fils à risque

Une femme du Texas a déclaré qu’elle et son mari avaient été invités à quitter un restaurant du Texas parce qu’ils portaient des masques dans le but de protéger leur fils de quatre mois, atteint de mucoviscidose.

Natalie Wester a déclaré à 45secondes.fr Food qu’elle et son mari, Jose Lopez-Guerrero, étaient sortis avec des amis il y a quelques semaines et portaient des masques à titre de « mesure préventive » en attendant l’arrivée de nourriture. Leur fils n’était pas avec eux ; il était gardé par sa mère.

Wester a déclaré que la sortie était une soirée de rendez-vous rare pour elle et son mari, car ils sont de nouveaux parents. Ils sont allés au Hang Time Bar & Grill à Rowlett, au Texas, avec quelques amis. En entrant dans le restaurant, Wester et son mari ont été invités à retirer leurs masques et Wester a pensé que c’était pour que le personnel puisse vérifier leurs pièces d’identité.

« Elle a mentionné quelque chose à propos de retirer nos masques et de les retirer, et j’ai juste supposé que c’était parce qu’elle nous parlait de nos pièces d’identité, c’était lié à cela », a déclaré Wester, notant qu’il y avait un groupe jouant de la musique live qui faisait c’est difficile à entendre. « Nous avons donc retiré les masques pour cela, nous les avons remontés et sommes allés à notre table. »

Wester a déclaré que quelques minutes plus tard, après avoir commandé des boissons et un apéritif, un autre membre du personnel s’est approché de leur table.

« Notre serveuse est descendue et s’est assise à côté de moi et elle a dit: » Vous savez, notre manager m’a envoyé ici parce que je suis plus gentil que lui à propos de la situation, mais il pense que c’est très politique. Il n’aime pas le masque. Vous allez devoir retirer le masque si vous voulez être ici », se souvient Wester. « Mon mari et moi n’avions jamais rien entendu de tel auparavant, même au Texas. »

« Alors nous avons expliqué à la serveuse à propos de notre fils … Et elle ne nous a même pas vraiment donné d’option », a poursuivi Wester. « Elle a dit : ‘Eh bien, si c’est quelque chose qui va être un problème, alors je vais juste fermer votre chèque.' »

Wester a déclaré qu’elle et son mari « ne voulaient pas faire de scène » ou gâcher la soirée de ses amis. L’autre couple, qui ne portait pas de masques, est resté au bar, mais Wester et son mari sont partis. Peu de temps après son retour à la maison, Wester a écrit un article sur son expérience et l’a partagé sur une page Facebook locale en tant que critique de l’établissement. Plus tard, elle a partagé la publication sur sa propre page Facebook, où elle est devenue virale.

« Je n’avais en aucun cas l’intention de calomnier son entreprise ou d’être grossier et agressif … Mais je voulais expliquer mes frustrations, car j’ai l’impression que ce genre de mentalité que le propriétaire a contribué au nombre très élevé de COVID au Texas », dit Wester. « J’étais juste très frustré, alors j’ai fait un post. »

Pendant une grande partie de la pandémie, les Centers for Disease Control and Prevention et d’autres experts en santé publique ont mis en garde contre les repas à l’intérieur, car les masques ne peuvent pas être portés en mangeant. Bien que cela soit considéré comme une activité sûre pour les personnes vaccinées, les experts disent que les personnes non vaccinées devraient éviter de dîner au restaurant pour le moment, et que les personnes dans les zones à forte transmission devraient rester prudentes. Des précautions telles que l’augmentation de la ventilation ou le masquage lorsque vous ne mangez pas peuvent rendre les repas à l’intérieur plus sûrs.

Le propriétaire du bar, Thomas Blackmer, n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires de 45secondes.fr. Il a reconnu dans un commentaire sur Facebook qu’il n’autorisait pas les masques à l’intérieur de son bar. Blackmer a également partagé du contenu anti-vaccin et anti-masque sur les réseaux sociaux.

Dans une interview avec KTVT, une chaîne de télévision locale, Blackmer a déclaré qu’il ne « voulait aucun masque » dans l’établissement, dans lequel il avait mis son « argent » et « sang, sueur et larmes ». Bien qu’il n’y ait aucun signe indiquant la politique de Blackmer dans le restaurant, KTVT a rapporté que l’hôte de l’établissement demande aux clients de retirer leurs masques à la porte.

« Je pense que la réaction globale avec les masques est ridicule aux États-Unis en ce moment », a déclaré Blackmer à KTVT. « Alors, quand ils ont mis leur masque l’autre soir, on leur a rappelé qu’on leur avait demandé à l’avant de l’enlever. Ils ne voulaient pas, alors nous leur avons demandé de partir. »

Blackmer a déclaré au Washington Post qu’il avait fait face à une vague de réactions violentes, y compris son adresse partagée en ligne, ce qui l’a amené à déménager, et au vitriol si intense qu’il a temporairement fermé la page Facebook du restaurant. Sur sa propre page Facebook, Blackmer a déclaré qu’il faisait face à des appels et à des menaces. Mais il ne regrette pas d’avoir appliqué l’interdiction, a-t-il déclaré au Post.

Wester a déclaré que même si elle et son mari ont appris que leur port de masques était perçu comme politique, ils pensent que c’est la réponse de Blackmer qui était politiquement motivée.

« Je sais que beaucoup de gens ici au Texas ont un problème avec le port de masque, mais se faire dire que nous ne pouvons pas être dans un établissement parce que nous voulons mettre nos masques, nous ne pouvions pas croire ce que nous entendions, » elle a dit.

Wester a déclaré que depuis que la publication est devenue virale, elle et son mari ont été submergés par la réponse du public. Certaines personnes ont tendu la main à leur soutien, tandis que d’autres l’ont critiquée, elle et son mari, en soulignant qu’elles se livraient déjà à des activités qui pourraient mettre leur fils en danger en mangeant à l’intérieur. Cependant, Wester a déclaré AUJOURD’HUI que les médecins de leur famille avaient encouragé une vie normale, juste avec quelques précautions supplémentaires.

« Ils nous ont juste conseillé d’être un peu plus prudents lorsque nous sortons, utilisons notre cerveau et prenons les décisions que nous jugeons appropriées, et c’est pourquoi nous sommes partis », a déclaré Wester. « Ils ne nous ont pas dit de rester à l’écart (d’activités spécifiques). »

Wester a déclaré que la réponse positive a jusqu’à présent dépassé le commentaire négatif.

« Beaucoup de gens qui ont des enfants atteints de mucoviscidose nous ont contactés, beaucoup de mères et de pères ont été très encourageants et nous ont dit qu’ils nous soutenaient et qu’ils comprenaient à quel point il peut être difficile d’avoir un enfant ayant des besoins particuliers. et d’essayer de gérer votre relation, votre vie sociale et le bien-être de votre enfant », a déclaré Wester. « Nous avons certainement des supporters, ce qui a été un bon soulagement par rapport aux tonnes de haine que nous avons reçues. »

