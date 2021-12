Un coup de feu à travers le mur : un policier s’enlise dans la culpabilité après un assassinat accidentel

Un coup à travers le mur a finalement reçu Vertical Entertainment en tant que distributeur pour sa sortie officielle aux États-Unis, et sa première bande-annonce pour le public est sortie. Réalisé par Aimee Long dans son long métrage de réalisateur, Un coup à travers le mur a fait des merveilles dans divers festivals de cinéma au cours de la dernière année, avant de décrocher Vertical Entertainment pour la distribution nationale du film aux États-Unis. La bande-annonce, soigneusement éditée, met en lumière le contexte général de l’histoire, qui explore une méta de problèmes socioculturels relatifs à la race et à la violence policière.

La bande-annonce du film commence par la description de sa prémisse. Mike Tan (Kenny Leu), un flic sino-américain est à la poursuite d’un suspect avec son partenaire. Alors que le suspect entre dans un appartement et se dirige vers un coin, Mike sort son arme à feu et tire ; Cependant, la balle ricoche et frappe mortellement un individu noir sans méfiance, à travers le mur. À l’annonce de l’assassinat d’un Noir par la police, la situation s’aggrave avec des manifestations et des manipulations médiatiques mettant la vie de Mike et celle de sa famille dans un scénario sans précédent. Alors que Mike essaie de se rassembler tout au long de la bande-annonce, le film nous emmène à travers son conflit psychologique et émotionnel alors qu’il s’engouffre dans les remords.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

La bande-annonce semble intrigante et oblige le spectateur à s’engager dans un conflit entre demander justice pour la victime et comprendre le point de vue dudit agresseur ; avec le sujet des préjugés raciaux faisant le cœur de l’histoire, ainsi que des arcs des personnages. La bande-annonce du film a été coupée pour refléter la position raciale et politique actuelle aux États-Unis, qui avait trébuché l’année dernière en raison d’incidents similaires. Le film lui-même reprend l’idée d’un incident réel, survenu en 2014, et a dégénéré en un procès largement médiatisé.

Bien que le film aborde des sujets sensibles, la bande-annonce semble s’enraciner dans le sort du protagoniste tout en racontant plus d’une histoire à travers des personnages, en particulier la famille de Mike, qui comprend son multiracial, tous debout pour le soutenir. La remorque de Un coup à travers le mur produit une impression qui incite le public à voir un incident complexe de deux points de vue différents, avec un aspect émotionnel important qui s’y rattache.

Un coup à travers le mur, réalisé par Aimee Long, met en vedette Kenny Leu, Ciara Renee, Tzi Ma, Fiona Fu, Dan Lauria, Clifton Davis et Lynn Chen. Le film a été présenté en avant-première au New York Asian Film Festival et au Los Angeles Asian Pacific Film Festival plus tôt cette année et sortira dans certains cinémas et en vidéo à la demande le 21 janvier 2022.







Après avoir tiré accidentellement sur un Noir innocent à Brooklyn, le policier sino-américain Mike Tan doit surmonter sa profonde culpabilité alors qu’il tente de naviguer dans les mondes compliqués des médias, de la justice et de la politique raciale.

Écrit et réalisé par :

Aimée Longue

Avec :

Kenny Leu, Ciara Renee, Tzi Ma, Fiona Fu, Dan Lauria, Clifton Davis et Lynn Chen

Genre:

Drame

Durée:

89 minutes





Spider-Man: No Way Home Review (Spoiler-Free): Une montagne russe émotionnelle avec des rebondissements à couper le souffle Peter Parker (Tom Holland) et le Dr Strange (Benedict Cumberbatch) prennent des mesures drastiques pour préserver l’identité secrète de Peter dans Spider-Man: No Way Home

Lire la suite





A propos de l’auteur