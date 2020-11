Un corps de fusée lunaire vintage de la NASA est officiellement de retour en orbite terrestre … pour l’instant

Une relique des débuts des vols spatiaux est probablement revenue pour effectuer une brève visite sur sa planète d’origine, selon des mois d’observations d’un objet proche de la Terre surnommé 2020 SO .

2020 SO est entré dans ce que les scientifiques appellent la sphère de la Colline de la Terre, où la gravité de la Terre régit le comportement des objets, le 8 novembre, selon un Déclaration de la NASA . Les scientifiques disent que l’objet fera deux boucles tranquillement autour de la Terre avant de s’éclipser pour reprendre son chemin autour du soleil en mars.

Mais bien que les scientifiques l’aient repéré pour la première fois en septembre lors d’enquêtes menées pour identifier les astéroïdes, l’objet semblait bientôt être quelque chose d’entièrement différent – l’étage supérieur d’une fusée d’une mission robotique lunaire de la NASA de 1966 appelée Surveyor 2. Et cela en ferait en effet une jonque spatiale assez riche en histoire.

«Si c’est l’étage supérieur du Centaure», a déclaré Alice Gorman, une archéologue spécialisée dans le patrimoine des vols spatiaux, «c’est cet objet en soi, c’est cet étage de fusée, mais il est également lié à toutes ces autres choses. «

Ce morceau de métal a quitté la Terre le 20 septembre 1966, perché au sommet d’un premier étage de l’Atlas D et portant à son extrémité un vaisseau spatial appelé Surveyor 2. Trois jours plus tard, ce vaisseau spatial par inadvertance s’est écrasé sur la lune . Le cylindre de métal qui l’avait livré, pendant ce temps, passa devant notre céleste voisin et s’installa pour faire le tour du soleil plus ou moins en tandem avec notre planète natale.

Et apparemment, cela fait 54 ans. Tout au long de ces années, les successeurs du Centaure ont proliféré, projetant d’innombrables fusées au large de la Terre et sur une foule de missions d’exploration orbitale et planétaire.

Une longue carrière pour un design simple

L’étage de la fusée Centaur sous une forme ou une autre a joué un rôle clé dans l’exploration spatiale pendant essentiellement toute l’histoire des vols spatiaux. Il est le résultat d’un partenariat entre la NASA (et son prédécesseur) et le secteur commercial à la fin des années 1950 et lancé pour la première fois en mars 1962.

L’étape était un développement vital dans la fusée car c’était la première conception réussie à s’appuyer sur l’hydrogène liquide dangereusement capricieux mais léger et efficace, selon un Histoire publiée par la NASA du composant. Le succès de Centaur a établi que l’hydrogène liquide pouvait être utilisé en toute sécurité, aidant les États-Unis à rattraper l’Union soviétique pendant la course à l’espace.

Un corps de fusée d’étage supérieur Centaur vu en 1964 étant joint à une fusée Atlas. (Crédit d’image: NASA)

Mais malgré ce rôle de premier plan, l’étage supérieur du Centaure est d’une simplicité trompeuse. « C’est une fusée vraiment simple », a déclaré Gorman. « C’est comme un gros réservoir de carburant avec deux moteurs de fusée. » Et c’est flexible: alors qu’au fil des ans, il a volé le plus souvent avec le premier étage de l’Atlas, il peut se joindre à une gamme de fusées. Dans les années 1980, il a même été adapté pour être lancé à l’intérieur de la navette spatiale de la NASA pour guider les satellites vers leurs orbites appropriées, bien qu’il n’ait jamais fini par voler dans cette configuration.

Une seule version de la scène Centaur continue de voler aujourd’hui, intégrée aux fusées Atlas V de United Launch Alliance, mais elle est également conçue dans la future fusée Vulcan Centaur de la société, en raison de lancer peut-être l’année prochaine .

La longue histoire du Centaure est un bon rappel de la nature transitoire et mix-and-match de chaque fusée, a déclaré Gorman. Les lanceurs passent beaucoup plus de temps en tant que composants, souvent répartis sur de vastes zones géographiques, qu’en tant qu’unité unique.

« Dans notre esprit, nous avons cette vision de la fusée, qui est la grande chose épineuse sur la rampe de lancement, mais cette fusée n’existe que pendant une courte période », a-t-elle déclaré. « Il est assemblé dans la semaine précédant le lancement … il se lance et se sépare et reste en morceaux. »

Surveiller la lune

Le bit Centaur particulier qui cliquetait temporairement autour de la Terre faisait partie d’une suite vitale de missions qui ont ouvert la voie à la Programme Apollo en prouvant qu’il était sûr d’atterrir sur la lune, bien que son vaisseau spatial particulier ait échoué.

Entre 1966 et 1968, les États-Unis ont lancé sept missions baptisées Arpenteur , chacun conçu pour atterrir sur la lune. Dans l’ensemble, le programme a été un succès; Surveyor 2 lui-même était la seule exception quand il s’est écrasé sur la surface lunaire.

L’un des vaisseaux spatiaux Surveyor de la NASA. (Crédit d’image: NASA)

Sa sonde prédécesseur, Arpenteur 1 , a effectué le premier atterrissage en douceur américain sur la lune.

« Atterrir sur la lune était vraiment excitant; c’est un peu comme atterrir sur Mars de nos jours », Paul Chodas, chef du Center for Near-Earth Object Studies de la NASA au Jet Propulsion Laboratory en Californie, qui a vu l’objet détecté lors des levés d’astéroïdes et a réalisé c’était probablement le Surveyor 2 Centaur, a déclaré Space.com. «C’est excitant, surtout parce que je me souviens de ces missions. Surveyor 1 a été un atterrissage très excitant sur la lune – quand j’étais enfant, je regardais la lune à travers mon télescope quand elle a atterri.

Et l’atterrissage en douceur réussi a également fourni des preuves vitales pour l’historique Apollo 11 atterrissage sur la lune humaine trois ans plus tard, a déclaré Gorman.

« Il y avait en quelque sorte deux théories sur la poussière lunaire à cette époque: l’une était qu’elle était incroyablement profonde, donc si vous envoyiez une mission humaine, elle s’enfoncerait simplement dans la poussière, et l’autre était que la poussière n’était pas si profonde, « Dit Gorman. « Donc, l’une des choses que les arpenteurs ont fait a été de prouver que, au moins dans les endroits où les sept missions ont atterri, que la poussière n’était pas profonde de quelques mètres, il serait donc sans danger pour un engin beaucoup plus lourd de se poser à la surface. assez significatif en termes de développement global des vols spatiaux habités et de la science lunaire. «

Mais alors que Surveyor 2 n’a peut-être pas été à la hauteur de ses frères et sœurs, son Centaure pourrait bien être en passe de devenir le premier en orbite autour du soleil corps de fusée des années 1960 que les scientifiques ont redécouvert. Les astronomes prévoient d’observer l’objet pour tenter de confirmer la connexion, mais pour Chodas, la trajectoire est une preuve convaincante en elle-même.

« Le fait qu’il puisse être très étroitement lié au lancement de Surveyor 2, qui a eu lieu il y a 54 ans, est vraiment incroyable », a déclaré Chodas. «C’est un peu la première fois que je suis en mesure de faire une association aussi forte avec un lancement de fusée des années 1960».

