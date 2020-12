Un conseiller démocrate a enregistré l’appelant un militant transgenre «  an it  »

Le conseiller municipal Michael Correia fait maintenant l’objet d’une enquête RH (Providence City Council)

Une enquête a été ouverte sur la conduite du conseiller démocrate Michael Correia, qui a été filmé en se référant à un activiste transgenre comme «un it».

Le conseiller Correia, qui représente le quartier 6 de Providence dans le Rhode Island, a été entendu faire des commentaires transphobes dans l’un des quatre enregistrements secrets envoyés à une station de presse locale. Objectif 12 par un membre non identifié du personnel du conseil municipal.

Dans un extrait d’une conversation enregistrée à l’hôtel de ville, Correia est entendue parler du juge Gaines, une militante trans qui collabore souvent avec le conseil et a déjà été élue au conseil municipal.

«Elle envisage de prendre une autre photo», peut entendre un membre du personnel sur la bande, se référant à un article de presse qui déclarait que Gaines pourrait se présenter à nouveau au conseil.

« Il travaille toujours sur le développement de ses seins et tout », a répondu Correia.

Le membre du personnel discute ensuite du nom mort de Gaines, continuant à utiliser des pronoms masculins. «Écoutez, vous devez faire attention», intervient Correia, leur rappelant que Gaines est impliqué dans un groupe d’activistes qui comprend l’avocate Shannah Kurland.

«Alors, comment appelez-vous cette personne si elle gagne?» a demandé le membre du personnel. «Conseiller?»

«Et ça,» dit Correia. « Il. »

Les enregistrements «blessaient et bouleversaient» Gaines, qui se demandait quelles affaires Michael Correia avait à discuter de son corps.

«Pour un conseiller municipal de s’inquiéter de savoir si j’ai des seins, c’est dégoûtant», a déclaré Gaines. «Il devrait s’attacher à faire de la ville un meilleur endroit pour ses résidents du quartier 6 et le reste des résidents de la ville, y compris les résidents transgenres.

«Pour qu’un conseiller municipal se moque ou se moque de mes pronoms ou de ce que signifie être transgenre, quand il y a des gens dans sa paroisse qu’il représente pour lesquels il est censé se battre qui sont comme moi, qui sont des femmes trans, qui ne sont pas- binaire… c’est bouleversant.

Un porte-parole du maire de la ville a confirmé que de «multiples plaintes» avaient été déposées concernant la langue de Correia, et qu’il faisait désormais l’objet d’une enquête RH.

Mais Correia dit qu’il ne pense pas avoir offensé quiconque «de quelque manière que ce soit». Plutôt que de s’excuser pour sa conduite, il se concentre plutôt sur ce qu’il considère comme une violation potentielle de ses droits civils.

« [The recordings] sont des extraits de conversations entre et entre moi et les autres. Il est difficile de leur donner un contexte car ce ne sont que des portions aléatoires de conversations », a-t-il déclaré. NBC 10 dans un rapport.

«Je crois que ces enregistrements clandestins sont une violation de la loi et, au-delà, une grave intrusion dans la vie privée des membres assidus du personnel du conseil municipal. Ils ne méritent certainement pas ce genre d’environnement de travail.