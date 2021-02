Un conducteur de chasse-neige sauve un garçon de 5 ans après l’avoir repéré errant dans les rues à des températures glaciales à 4 heures du matin

Grâce à la réflexion rapide d’un chauffeur de chasse-neige du Wisconsin, cette histoire terrifiante se termine bien.

La communauté de West Bend, dans le Wisconsin, appelle David Gehrke un héros après avoir sauvé un petit garçon de 5 ans de l’errance dans les rues à des températures glaciales au milieu de la nuit.

Gehrke déneigeait vers 4 heures du matin quand quelque chose sur le bord de la route a attiré son attention.

«Il neigeait, soufflait et était misérable. J’ai réalisé que ce n’était pas un chien ou un cerf », a déclaré Gehrke.

«C’était un petit garçon vêtu d’une simple paire de pyjamas zippés. Mais cette lumière sur le côté de mon camion l’a éclairé. 4 heures du matin, et c’est comme: ‘Que fait-il ici?’ «

Le garçon, identifié comme étant Maddox Pierce, ne porterait pas de chaussures, de chapeau, de gants, de manteau – tout ce qui pourrait le protéger des hivers rigoureux et extrêmes du Wisconsin.

Gehrke savait qu’il ne pouvait pas laisser le petit garçon seul dans la rue, alors il a fait ce que tout citoyen exceptionnel ferait dans sa situation – il a retourné sa charrue et a agi.

«J’ai immédiatement enlevé ma veste, je l’ai enroulée autour de lui et je l’ai mise dans le camion», se souvient-il. «J’ai appelé la police. J’ai eu la chaleur dans le camion. Je vais le garder au chaud jusqu’à ce que nous obtenions de l’aide sur le chemin.

Grâce à la réflexion rapide et aux actions héroïques de Gehrke, Maddox a pu être ramené chez lui par des policiers qui ont rencontré le couple dans le froid, tôt le matin.

Selon Maddox lui-même, il avait peur parce qu’il pensait qu’il était seul à la maison et a commencé à se diriger vers la maison de son grand-père. Sa tante de 14 ans l’aurait gardé à l’époque alors que sa mère, Brittany Weissenberger, était au travail.

Weissenberger ne pouvait s’empêcher de remercier Gehrke pour avoir sauvé la vie de son petit garçon.

«Je suis en désordre depuis que tout s’est passé. Il n’a jamais, jamais rien fait de tel auparavant. Je suis tellement reconnaissante », dit-elle. «Quelles sont les chances qu’il le trouve à ce moment précis où il est pratiquement sorti?»

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont félicité Gehrke pour ses actions, et un utilisateur de YouTube a commenté: « What a [sic] un fonctionnaire absolument merveilleux et attentionné! Ces conducteurs de charrues et autres ouvriers de la ville sont des héros invisibles et méconnus. Heureux que le petit gars soit rentré sain et sauf!

Un autre a écrit: «Merci à Dieu pour cet homme. Doux petit garçon. Dieu merci, il a été sauvé.

Selon les informations locales, Gehrke a reçu un «certificat d’appréciation» pour avoir trouvé et sauvé le garçon, et la police n’a porté plainte contre aucune personne impliquée dans l’épreuve.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.