Un concurrent SAP augmente ses objectifs: Salesforce brille avec des bénéfices records

La tendance vers les bureaux à domicile dans la pandémie de coronavirus pousse l’activité de l’éditeur de logiciels Salesforce. Le rival SAP réalise un bénéfice record. Les objectifs sont fixés plus haut. Ça marche.

Le concurrent SAP Salesforce est de nouveau plus confiant après les difficultés initiales de la crise Corona. Il est désormais prévu pour l’exercice fiscal jusqu’à fin janvier 2021 avec des revenus compris entre 20,7 milliards et 20,8 milliards de dollars et donc une augmentation pouvant aller jusqu’à 22%, a indiqué la société.

Salesforce, qui domine le marché des logiciels de gestion client (CRM), profite de la tendance des bureaux à domicile. En conséquence, les entreprises doivent de plus en plus s’appuyer sur les capacités de calcul et les applications du cloud pour que leurs employés puissent agir à distance.

Enthousiasme en bourse

En mai, les attentes avaient été abaissées d’un milliard à environ 20 milliards de dollars. Le groupe américain a également revu à la hausse ses objectifs de bénéfices. Malgré les nombreux points chauds, Salesforce a connu l’un de ses meilleurs trimestres, a déclaré le PDG Marc Benioff.

Le bilan trimestriel a été accueilli avec enthousiasme en bourse. La part a bondi de près de 15% dans la foulée. Au cours de la journée, il avait déjà atteint un niveau record. À partir de la fin du mois d’août – après la division des actions d’Apple – Salesforce fera partie de l’indice Dow Jones Industrial Average.

Bénéfice record grâce au crédit d’impôt

Dans le deuxième trimestre fiscal à la fin de juillet, les revenus ont grimpé de 29 pour cent à 5,15 milliards de dollars. C’était au-dessus des attentes des analystes. L’essentiel est que Salesforce a bénéficié d’un crédit d’impôt de 2 milliards de dollars, ce qui a poussé les bénéfices à un peu moins de 2,63 milliards de dollars, contre seulement 91 millions de dollars à la même période l’an dernier.

Tout récemment, Salesforce a lancé des solutions technologiques sous le titre Work.com qui sont particulièrement demandées pendant la crise Corona, telles que les options de suivi des contacts avec les personnes infectées et la gestion des urgences.