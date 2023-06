in

Un concurrent de MasterChef Argentina dénoncé pour sabotage présumé de son partenaire

L’un des concurrents MasterChef Argentine, antonio lopez, a été impliqué dans une polémique en raison de sa conduite préjudiciable présumée envers l’un de ses compagnons. Dans les dernières étapes de l’émission de cuisine, les tensions montent et cette situation a fait beaucoup de bruit.

Silvana Díaz a accusé Antonio López d’avoir intentionnellement saboté son assiette de nourriture. Lors de la présentation de sa daube devant les trois juges, Damien Betular Il a demandé pourquoi il avait ajouté de la cannelle, à laquelle Silvana a demandé directement à Antonio s’il lui avait prêté du cumin ou de la cannelle.

Antonio s’est immédiatement défendu, déclarant qu’il n’avait pas apporté de cannelle du marchémais n’a pas réussi à convaincre les juges. Martitegui allemand il a même lancé un commentaire à Silvana en disant: « Eh bien, il semble que vous n’êtes pas le seul à jouer dur“.

Après que Silvana l’ait exposé en studio, il était temps pour Antonio de présenter son menu. Cependant, quelques minutes avant, le conducteur Wanda Nara Il lui a demandé d’expliquer ce qui s’était passé.

Antonio a insisté sur le fait qu’il ne ferait jamais quelque chose comme ça, même s’il ne restait que deux participants à la finale., ce qui a généré une certaine confiance dans le présentateur. Immédiatement après, il a exposé son plat devant les chefs distingués et a reçu la reconnaissance de Betular, qui a loué le goût du plat.

La polémique autour du comportement d’Antonio López continue de générer des tensions dans le programme. Les adeptes de MasterChef Argentina expriment leur soutien à la fois à Silvana et à Antonio, divisés sur qui a raison.

L’équipe de production a annoncé qu’elle mènerait une enquête approfondie pour clarifier ce qui s’est passé. Les enregistrements seront examinés et les témoignages des autres participants et membres de l’équipe seront entendus pour déterminer s’il y a eu une manipulation intentionnelle par Antonio.

Pendant ce temps, le réseaux social sont inondés de commentaires et de débats houleux sur le sujet. Les fans de l’émission expriment leur mécontentement envers Antonio et exigent une sanction si sa culpabilité est confirmée. D’autres défendent la candidate et soutiennent que cela pourrait être une stratégie de Silvana pour nuire à sa rivale.

Au milieu de l’incertitude, les juges de l’émission sont également dans l’œil du cyclone. Certains critiques disent qu’ils auraient dû agir avec plus de force pour faire face à la situation maintenant, tandis que d’autres les soutiennent, espérant qu’ils prendront les mesures appropriées une fois les résultats de l’enquête connus.

MasterChef Argentina continue sa diffusion, mais l’ambiance est chargée de tension et d’attente. Les téléspectateurs attendent avec impatience la résolution de ce conflit et l’impact qu’il peut avoir sur le développement du programme et l’élimination des participants.

