Un concurrent de Come Dine With Me sert des lasagnes frites

Maintenant, sans trop se pencher sur les vieux stéréotypes de l’homme, quelqu’un aimerait-il se hasarder à deviner d’où vient l’homme qui a créé cette création culinaire de gauche?

Bien sûr, Dazza vient d’Écosse.

Le blogueur culinaire Darren ‘Dazza’ Dowling a décidé de créer trois tranches de nourriture indulgente, mais pas exactement faible en gras, pour l’émission, qui cette semaine était basée à Glasgow.

La personnalité des médias sociaux, qui enregistre une série de vidéos intitulée « Does it Fry ? » a également préparé un plat de poulet frit et de caviar, ainsi que le repas de pâtes à la lasagne qui comprenait même de la laitue frite.

Crédit : Canal 4

Ensuite, bien sûr, il a terminé avec un incontournable de Glasgow, la barre de chocolat frite accompagnée de crème glacée.

Si vous aimez ce genre de chose, cela sonnera comme le paradis pour vous. Pour les non-initiés, ce doit être l’enfer.

Quoi qu’il en soit, Dazza a décidé d’adopter la norme et d’essayer de créer des plats uniques et intéressants, plutôt que de simplement lui téléphoner.

Vous devez au moins le féliciter pour cela.

Cependant, certains de ses invités n’étaient pas vraiment ravis.

Robert a dû s’empêcher de vomir pendant le premier cours, alors que Jen a décrit un cours comme « dégoûtant ».

Crédit : Dazza

Toujours critique, Kasia n’a pas apprécié le scran de l’ami profond et a même apporté des sandwichs emballés en cas d’urgence.

Dorine a dit plus tard qu’elle prendrait une bouchée sur le chemin du retour parce qu’elle ne pouvait pas manger assez du fayre jaillissant de la cuisine de Dazza.

Avant que tout le monde n’arrive, il avait dit : « La pire chose qui puisse mal tourner ce soir, c’est que tout soit brûlé ou détrempé. Il n’y a pas d’entre-deux. »

Même si la nourriture n’était pas leur truc et que Darren n’a obtenu que 14 points, ce qui est le score le plus bas jusqu’à présent, les invités ont au moins apprécié leur nuit, car le bagout était bien meilleur que la nourriture.

Daz a déclaré: « Je me vois comme le noyau de plaisir dans le groupe de cette semaine. Est-ce que quelqu’un a autant ri que ce soir? »

Crédit : Canal 4

Alors que ses invités n’étaient pas dedans, certaines personnes en ligne seraient heureuses d’essayer la nourriture frite, semble-t-il.

Une personne a écrit: « Le garçon Darren sur Come Dine With Me cette semaine est un héros absolu. Il a tout frit, même une laitue. L’Écosse à son meilleur. »

Un autre a déclaré: « Ce daz fae le fait frire, venez dîner avec moi et ne servir que du scran frit est de qualité. »