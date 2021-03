Un concurrent de 20 ans «  Voice  » fait tourner 4 chaises avec une housse mobile Tim McGraw

Lundi a marqué la troisième nuit d’auditions à l’aveugle sur «The Voice», et c’était aussi la troisième fois qu’un chanteur a inspiré les quatre entraîneurs à faire demi-tour cette saison.

L’événement généralement rare s’est produit quand Avery Roberson, un crooner country de 20 ans de Rutherfordton, en Caroline du Nord, est monté sur scène avec une guitare acoustique à la main pour chanter un hommage sincère de Tim McGraw aux familles de soldats tombés au combat, «If You lisez ceci.

Roberson avait à peine terminé le premier couplet de l’air déchiré quand les entraîneurs John Legend et Kelly Clarkson ont fait tourner leurs chaises. L’entraîneur Blake Shelton n’avait besoin que d’un couplet de plus avant de les rejoindre. Puis, quelques secondes avant la fin de la représentation, Nick Jonas a fait l’unanimité.

Kelly Clarkson, John Legend, Nick Jonas et Blake Shelton la nuit trois des auditions à l’aveugle pour « The Voice ». Trae Patton / NBC

Selon Clarkson, une chose qui a rendu Roberson remarquable en tant que star potentielle était le fait qu’il n’essayait pas du tout de se démarquer.

« Vous n’avez pas fait ce que les gens attendaient des gens pour faire tourner quatre chaises, ce qui est gémir partout et faire toutes ces choses », a-t-elle déliré. « Vous l’avez gardé vous, et cela avait l’air si beau et intime. »

Et en l’invitant à choisir Team Kelly, elle a souligné qu’elle avait également une histoire avec la musique country – un point sur lequel Shelton a riposté, déclarant: «Mais ensuite, elle s’en est éloignée.»

« Moi, d’un autre côté, j’ai grandi sur la musique country, et c’est tout ce que j’ai jamais fait, la musique country », a poursuivi le créateur à succès de « God’s Country ». «Je viens de fêter ma 10e année en tant que membre du Grand Ole Opry. … et ma 10e année en tant qu’entraîneur.

Il aurait pu se vanter d’être l’entraîneur le plus gagnant des 20 saisons de la série, avec sept champions à son actif. Au lieu de cela, il s’est simplement appuyé sur ses racines country et a affirmé qu’il était la seule personne du panel à savoir même que c’était une chanson de Tim McGraw.

« Il est important d’avoir une compréhension concrète de la musique country, car vous ne pouvez pas savoir où elle va si vous ne savez pas d’où elle vient », a déclaré Shelton, ajoutant: « Je dois être votre entraîneur, Avery. Je serais honoré; Je serais fier d’être votre entraîneur.

Jonas a fait valoir sans enthousiasme les arguments de Shelton, tandis que Legend a souligné le fait qu’il était le tout premier à tourner autour pour Roberson, soulignant: «Je me suis tourné pour vous parce que j’aime la bonne musique, et j’aime entraîner de grands chanteurs.»

Mais il n’entraînera pas celui-ci.

Avery Roberson fait son choix sur « The Voice ». Tyler Golden / NBC

Après avoir considéré les mots de tout le monde, le chanteur country de troisième génération a déclaré: «Je vais devoir suivre mon instinct sur celui-ci», et maintenant il est le nouveau membre de la Team Blake.