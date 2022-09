Un compte à rebours pour mettre fin aux appels accidentels sur WhatsApp : la fonction à laquelle Meta ne pense pas

in

De WABetaInfo ils nous mettent sur la piste d’une fonction WhatsApp que les utilisateurs réclament depuis longtemps et que Meta ne semble pas prendre en compte. C’est un moyen d’éviter les appels accidentels.

Il y a quelques jours, nous vous parlions d’un fonction très demandée par les utilisateurs de WhatsApp qui était enfin arrivé : la possibilité de masquer le statut « en ligne » et comment l’activer. Aujourd’hui, nous avons des nouvelles d’une autre fonction qui est demandée depuis longtemps mais, malheureusement, ne semble pas encore avoir de signes d’arrivée.

Grâce à WABetaInfo, nous avons découvert une image conceptuelle qu’ils ont développée à partir du site Web lui-même, avec une idée très simple : arrêter les appels accidentels via l’application de messagerie populaire. Comme on dit, la fonction n’est même pas proposée par Meta, c’est donc plus l’expression d’un souhait des utilisateurs.

Un compte à rebours, quelque chose d’aussi simple que ça

Selon les médias, l’idée est ajouter un compte à rebours de 3 secondes au moment où un appel est passé. Plusieurs fois, nous appuyons par inadvertance sur le bouton d’appel ou d’appel vidéo, qui démarre immédiatement et, dans de nombreux cas, est enregistré par le destinataire.

L’idée est qu’avec ce compte à rebours, le destinataire n’est pas informé que nous avons passé un appel avant que les trois secondes de confirmation ne se soient écoulées. De plus, les médias expriment le désir de ajouter une alerte de confirmation au moment de passer un appel ; demander à l’utilisateur s’il veut le faire ou non.

Du milieu, ils suggèrent également qu’il serait intéressant trouver un moyen d’éviter les trois secondes d’attente au cas où nous voudrions faire l’appel. Une solution possible, telle que collectée, serait d’utiliser les capteurs de proximité du téléphone pour détecter quand l’utilisateur le rapproche de l’oreille pour appeler.

Nous insistons sur quelque chose que nous avons dit ci-dessus au cas où : c’est un concept développé par WABetaInfo, pas une fonctionnalité réelle à laquelle Meta pense en ce moment. Ce qui est indéniable, c’est que disposer d’un tel système serait, pour le moins, d’une grande aide pour éviter les appels accidentels.

