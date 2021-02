Un complexe mexicain vantant le «  Buddy Babymoon  » international pendant la pandémie soulève des sourcils

Dans les nouvelles d’aujourd’hui «Qu’est-ce qui ne va pas dans le monde», nous examinons une chaîne de complexes hôteliers au Mexique qui propose des expériences «Buddy» Babymoon pour les femmes enceintes et leurs amis. C’est vrai: un Buddy-Babymoon lors d’une pandémie au Mexique.

Selon le communiqué de presse sourd de Velas Resorts à Puerto Vallarta, au Mexique, «la famille et les amis peuvent se joindre aux futurs parents pour célébrer leur (s) petit (s) en chemin grâce à une gamme d’expériences personnalisées et d’activités sur le thème des bébés. . »

De telles activités incluent des soirées de révélation du genre (ce que je pense que nous avons tous conclu était une mauvaise idée parce que le genre est une construction sociale), des cocktails sans alcool, des t-shirts personnalisés et le plus grand argument de vente de tous? Peinture du ventre!

Avant de me lancer dans une longue diatribe qui est bien méritée, décortiquons quelques faits ici. Tout d’abord, nous sommes toujours au milieu d’une pandémie mondiale – Covid n’est pas terminé, même si nous aimerions tous que ce soit le cas.

Deuxièmement, il y a une raison pour laquelle les Américains sont bannis de presque tous les pays du monde, à l’exception du Mexique, et c’est parce que nos taux de Covid-19 sont hors des graphiques.

Troisièmement, 167 000 personnes sont décédées du Covid-19 au Mexique, 1,94 million de cas ayant déjà balayé le pays. Si vous voulez être égoïste – et vous devez être à tant de niveaux – pour voyager au Mexique en ce moment parce que 167 000 décès ne sont pas «si mauvais» par rapport aux 1,94 cas, il faut noter que la majorité des hôpitaux au Mexique sont à pleine capacité et, si vous n’avez pas reçu le mémo, Covid-19 affecte de manière disproportionnée les bruns et les noirs plus que les blancs.

Plus de 50000 millions d’Américains sont arrivés à Mexico en novembre 2020. Alors que certains sont restés dans la capitale, d’autres se sont envolés pour la péninsule du Yucatán pour profiter du soleil et des plages de Cancun et Tulum – cette dernière qui a été durement touchée par les événements. avec peu ou pas de restrictions et des Américains insouciants étant, eh bien, des Américains.

Tulum est la plus grande communauté de Quintana Roo, au Mexique, avec un peu plus de 18 000 personnes. Quintana Roo a eu 19297 cas et près de 2300 décès, dont la plupart sont des habitants et des autochtones qui attendent pieds et poings sur des Blancs privilégiés qui, pour citer mes anciens amis qui se sont récemment rendus à Tulum (je n’aime pas être amis avec des connards égoïstes; j’en ai assez en moi et n’en ai pas besoin de plus), «C’est comme très bien et je me sens vraiment en sécurité ici.»

Eh bien, c’est génial! Je suis si heureux pour toi tu vous sentez en sécurité, mais avez-vous pris en considération les personnes qui servent votre café du matin, vos cocktails et votre dîner le soir, et tout le reste? Avez-vous pensé aux travailleurs?

Ce qui nous ramène aux forfaits Buddy Babymoon qu’ils proposent, encore une fois, pendant une pandémie. Je veux dire, je comprends. Je passe presque huit mois de l’année à voyager et les quatre autres mois à la maison à New York. Mais depuis que la pandémie a vraiment battu son plein, je suis chez mes parents. Pour un an. Pas seulement parce que je ne peux pas voyager, mais parce que j’ai pensé qu’ils avaient besoin d’aide, alors pourquoi ne pas déménager dans le nord de la Nouvelle-Angleterre et endurer les hivers brutaux et les étés humides.

Suis-je heureux ici? Non. Est-ce que je veux partir et continuer la vie que j’avais avant? Enfer ouais. Mais à quel prix? Au détriment de la santé de quelqu’un d’autre ou, pire encore, de sa vie? Non Non Non Non!

Franchement, j’ai l’impression que Velas Resorts s’attaque à ces femmes enceintes et à leurs familles. Peu importe à quel point vous en êtes dans votre grossesse, à ce stade de la pandémie, vous ne devriez pas monter dans un avion et vous rendre dans un pays international – et ce n’est pas seulement mon opinion. (Mais je ne vais pas mentir; je m’inquiète pour le peuple mexicain et non pour les privilégiés qui vont tomber sur cette «affaire» et penser que c’est génial.)

Il ne fait aucun doute qu’une fois que vous avez un bébé, votre vie est changée à jamais. Il ne faut pas un spécialiste des fusées pour mettre deux et deux ensemble et s’en rendre compte. Mais faut-il que ce soit le Mexique? Quelques nuits dans une suite staycation peuvent-elles faire l’affaire?

Oui, nous vivons à une époque sans précédent. Nous vivons dans un monde qu’aucun de nous n’aurait pu imaginer en 2019. Et oui, ça craint. C’est vraiment nul. Mais la meilleure façon de contenir le virus, avant que nous ne soyons tous vaccinés, est d’être prévenant.

Je comprends que pour certains Américains, c’est un concept difficile, car ils ne connaissent même pas la définition du mot prévenant. Ce paquet international de babymoon alimente directement le droit et l’ignorance américains; il profite du fait que la plupart des Américains croient fermement qu’ils sont en quelque sorte supérieurs et veulent en profiter, peu importe qui pourrait être blessé ou même mourir dans le processus.

Quant à ce week-end, le Gouverneur Cuomo de New York rouvrira des restaurants parce que Dieu nous en préserve, la Saint-Valentin se passe à la maison. Cuomo prend cette décision car la variante britannique du virus a déjà fait son chemin vers les États-Unis et l’Afrique du Sud vient de suspendre le vaccin contre le coronavirus d’AstraZeneca car des études ont montré qu’il ne protège pas de la variante Covid-19 qui a été identifiée dans leur pays.

Mon point? Prenez une seconde pour penser au-delà de vous-même. Sachez que surmonter cette pandémie est un projet de groupe et que personne n’aime les membres du groupe qui ne font pas leur poids.

Il se peut que nous ayons encore des informations peu claires sur la façon de vivre en toute sécurité, d’un État à l’autre, et jusqu’à ce qu’il y ait un mandat national sur certaines choses, cela continuera à être le problème. (Je veux dire, regardez Cuomo – vous n’êtes pas vraiment responsable de ce choix, mais vous appréciez ce filet mignon que vous auriez pu préparer à la maison.)

Le fait est, juste parce que vous pouvez faire quelque chose, ça ne veut pas dire que tu devrais. Surtout quand cela implique d’autres personnes et met leur santé en danger – et pour un foutu mocktail et une peinture du ventre de toutes choses.

Amanda Chatel est une contributrice régulière à Bustle and Glamour, avec des signatures à Harper’s Bazaar, The Atlantic, Forbes, Livingly, Mic, The Bolde, Huffington Post et d’autres. Trouvez-la sur Twitter ou sur Facebook pour en savoir plus.