Un commutateur «  Pro  » avec plus de puissance pourrait même ne pas être pleinement utilisé, déclare un vétéran de l’industrie

Il y a eu des suggestions selon lesquelles le Switch ‘Pro’ aurait absolument besoin d’avoir des spécifications légèrement améliorées pour s’assurer qu’il puisse exécuter certains jeux et améliorer ceux existants, mais est-ce tout ce qui est nécessaire? Peut-être pas, selon un vétéran de l’industrie.

Dans une interview avec Nintendo Everything, le co-fondateur et vice-président de Engine Software Ruud van de Moosdijk – qui a travaillé sur une poignée de jeux Switch, y compris les récents ports de Plus de héros 1 & 2 – pense aussi « bien » qu’il serait, un modèle légèrement amélioré avec un peu de puissance supplémentaire pourrait potentiellement être gaspillé.

Tant qu’il fait partie de l’écosystème Switch, cela signifie que les jeux doivent (ou du moins devraient) fonctionner sur tous les systèmes déjà disponibles, et pour des raisons de compatibilité, les performances sont comparées aux spécifications les plus basses. En conséquence, les systèmes améliorés avec une puissance supplémentaire ne sont jamais vraiment «utilisés» pleinement.

«À vrai dire, notre opinion à ce sujet pourrait être contre-intuitive pour beaucoup de gens, mais nous ne sommes pas de grands abonnés du modèle« Pro ». Bien sûr, ce serait bien d’avoir plus de RAM ou un GPU / CPU plus rapide que avant, mais si elle est toujours considérée comme la même plate-forme, vous devez vous assurer que votre jeu fonctionne sur tous les modèles. Ainsi, pour des raisons de compatibilité, vos performances sont évaluées sur les spécifications les plus basses. vraiment bien utilisé pour cette raison. «

Sur le front de Nintendo, un système « amélioré » antérieur qui était sans doute sous-utilisé était le New 3DS. L’un des rares jeux qui en a profité a été Xenoblade Chronicles 3D, mais au-delà de cela, les développeurs ne se sont pas montrés intéressés par la peur d’abandonner le reste du marché. Des situations similaires se sont également produites sur des plateformes rivales.

Au mieux, il semble qu’un Switch Pro proposerait une révision standard de résolutions et de fréquences d’images légèrement améliorées (selon la rumeur), mais une « puissance supplémentaire » ou un grognement supplémentaire est beaucoup moins probable – en particulier lorsque les modèles actuels (Switch et Switch Lite) ont vendu maintenant un total combiné de plus de 68 millions dans le monde. Ce serait une base d’installation importante à exclure après tout.

Vous pouvez en savoir plus sur la rumeur Switch Pro dans notre guide complet. Si cet appareil existe effectivement, quelles sont vos propres attentes? Pensez-vous qu’il doit offrir beaucoup plus qu’une fréquence d’images et des résolutions améliorées? Dites-nous ci-dessous.