Un clip «  Spiral  » montre que Samuel L.Jackson se fait railler par un méchant

Un nouvel aperçu de ‘Spirale: du livre de Saw’ dans lequel est montré Samuel L. Jackson se moquer du meurtrier.

Le neuvième film de la célèbre franchise d’horreur associera Jackson à Chris rock, Max Minghella, Marisol Nichols Oui Zoie Palmer alors qu’ils sont aux prises avec leur passé terrifiant.

Quand un Jigsaw imposteur commence à terroriser la ville, le détective joué par Rock, Zeke Banks et son partenaire, le détective William Schenk, embarquez pour une mission de démantèlement du mystère après s’être porté volontaire pour prendre la relève en tant qu’enquêteurs de meurtre.

Le clip nouvellement publié suit le personnage de Jackson, Marcus Banks, alors qu’il entre dans un entrepôt. Écrit en peinture rouge, un mur porte la phrase «Voulez-vous jouer à un jeu, Chief Banks?», Rappelant la phrase emblématique du méchant de la franchise.







Pour le moment, « Spiral: From the Book Of Saw / 9 » devrait sortir le 14 mai 2021.