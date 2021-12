Un clip spécial sur Alaqua Cox et son personnage Marvel : Maya Lopez

Oeil de faucon introduit de nouveaux personnages Univers cinématographique Marvel à travers de Disney +. La plus célèbre de toutes les arrivées est peut-être celle de Kate évêque, mais n’oubliez pas les méchants de la série. C’est pourquoi nous allons porter une attention particulière à une femme qui a fait son chemin dans la série lors de son dernier volet et qui nous a tous impressionnés :Maya Lopez! Elle est sourde et il lui manque également une jambe, rien de tout cela ne la rend moins dangereuse.

barreur d’Alaqua est l’actrice chargée de donner vie à ce personnage qui n’a pas peur de croiser coups et coups avec un vengeur. C’est une menace? Vous pouvez parier dessus ! On ne sait pas encore si la version TV conserve certaines caractéristiques des romans graphiques comme sa capacité à copier tous les mouvements qu’elle voit. De plus, Maya blâme Ronin pour la mort de son père et non Daredevil comme elle le fait sur les pages de papier.

Alaqua Cox se démarque dans Hawkeye

Nous avons rarement vu une nouvelle venue dans l’industrie faire ses débuts dans une série, puis faire la une de sa propre émission. C’est le cas d’Alaqua, qui aura son propre programme intitulé Chassèrent via la plateforme de streaming Disney +. Il semble que les dirigeants de Marvel aient confiance en ce personnage qui servira sûrement d’exemple à tous ceux qui ont « différentes capacités ».

En attendant, tout semble indiquer que Maya Lopez aura une importance prépondérante dans les prochains épisodes de Oeil de faucon cela pourrait bien venir avec des surprises incluses. L’un d’eux est le début de Pivot central dans le spectacle et la chance qu’il soit lié à Chassèrent et son mystérieux « l’oncle » qui a déjà été nommé dans l’émission Disney +. Il faudra attendre de voir les trois prochains épisodes pour en savoir plus.

Le clip en question montre une société de production disant avoir parcouru le monde à la recherche d’un « Maya Lopez ». L’actrice a expliqué qu’elle n’avait jamais rêvé de ce travail et qu’elle l’avait découvert par le biais d’un tweet. De son côté, la réalisatrice Bertie est convaincue qu’Alaqua a tout pour être un « Etoile » et Jeremy Renner ont souligné que son partenaire est « Émotionnellement ouvert » et « a beaucoup contribué au programme ».

