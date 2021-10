Un clip refait surface montre que Will Smith donne une leçon sur la sécurité des armes à feu sur le tournage de Bad Boys

Voici un clip refait surface montrant le moment où Will Smith a donné une leçon sur la sécurité des armes à feu :

La vidéo montre l’avis de 53 ans qu’un collègue a ramassé une arme de poing et l’a tournée vers lui. Avec cela, Smith a rapidement réagi, frappant le pistolet vers le bas.

De là, il s’en saisit, laissa tomber le chargeur, vida la chambre et replaça le chargeur avant de le rendre à la personne.

Quelqu’un a alors ri et a dit: « Merci, Will », avant que Smith n’incline son visage vers l’objectif de la caméra et dise: « Terrible sécurité des armes à feu ».