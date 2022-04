Un clip refait surface montre la réaction « ingrate » de Jada après que Will ait passé trois ans à planifier une fête surprise pour elle

Un clip refait surface de la série Red Table Talk de Jada Pinkett Smith montre comment le mari Will a passé trois ans à planifier une fête d’anniversaire surprise – seulement pour qu’elle ne le fasse pas assez montrer la réaction qu’il espérait.

Le couple a parlé du moment où Jada, maintenant âgée de 50 ans, fêtait ses 40 ans, et Will avait décidé de prendre sur lui de lui lancer une somptueuse surprise.

Cependant, les choses ne se sont pas déroulées aussi bien qu’il l’avait espéré – en fait, sa réaction a été si mauvaise qu’elle a envoyé Will dans un «point bas», tandis que Jada a admis que cela avait fini par être le «tournant» dans leur relation amoureuse.

Les deux parlaient de l’incident dans un épisode de Red Table Talk, que Jada anime avec leur fille Willow et sa mère Adrienne Banfield-Norris.

Will a convenu: « Ouais, ton 40e anniversaire était mon point bas. »

Will a ensuite partagé les détails de ce qu’il avait arrangé, en disant: « Mary J. Blige a joué, j’ai fait ses débuts dans le film, tout ça.

« Ça allait être la chose qui la sortirait de cette crise de la quarantaine. Ça allait être ma plus belle proclamation d’amour la plus profonde.

« Et elle m’a dit que la fête était la démonstration la plus ridicule de mon ego. »

Alors que Willow laissait échapper un soupir compatissant, son père continua : « Écrasé, n’est-ce pas ? Et à ce jour, je sais que j’ai été écrasé parce que c’était vrai. Ce n’était pas une fête pour elle.

Une personne a commenté: « Wow … What the f ** k », avant de qualifier Jada d ‘ »ingrate ».

Un autre a écrit: « Imaginez être marié à quelqu’un qui a passé littéralement des années à planifier un événement spécial pour vous et au lieu de gratitude, vous dites que c’est pour nourrir son ego… le bonheur conjugal. »

Plus tard dans la conversation, Will s’est souvenu d’avoir « claqué » devant sa fille pour la première fois à cause de ce qui s’était passé.