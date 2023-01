Un clip d’ours cocaïne démontre le danger d’un grizzly haut sur le nez Candy

Le dernier regard sur la comédie d’horreur à venir Ours cocaïne révèle le danger écrasant d’un grizzly qui a sauté sur des gaffes. Publié avec l’aimable autorisation de le compte Twitter officiel de Cocaine Bear, le clip compare l’ours titulaire à un ours sobre, et les statistiques parlent vraiment d’elles-mêmes. Découvrez le clip de Ours cocaïne sous.





Ainsi, alors qu’un vieil ours ordinaire sans bonbon au nez peut sentir des choses jusqu’à un mile de distance, grimper à une vitesse de 4 pieds par seconde et a une vitesse maximale de 30 miles par heure, un ours cocaïne peut tout sentir, a une vitesse de montée qui augmente à 100 pieds par seconde et une vitesse maximale pouvant atteindre 75 miles par heure. Ce qui suggère apparemment que le coup donne des super pouvoirs aux ours. Mauvaise nouvelle pour les victimes de la Ours cocaïne.

Réalisé par Elizabeth Banks, Ours cocaïne est inspiré de l’histoire vraie de 1985 de l’accident d’avion d’un trafiquant de drogue, de la cocaïne manquante et de l’ours noir qui l’a mangé, ce thriller sauvage trouve un groupe bizarre de flics, de criminels, de touristes et d’adolescents convergeant dans une forêt de Géorgie où un 500 livres Le prédateur au sommet a ingéré une quantité stupéfiante de cocaïne et s’est déchaîné à la coke pour plus de coups … et de sang.





Cocaine Bear est un conte de vengeance qui sera à la hauteur de son titre de film B

Banks a depuis décrit cette comédie d’horreur absurde comme une « histoire de vengeance » du point de vue de l’ours. « J’ai ressenti beaucoup de sympathie pour l’ours. Comme, wow, cet ours – qui, dans la vraie vie, a fini par mourir après avoir mangé tout ce coke – a fini par être une sorte de dommage collatéral dans cette guerre contre la drogue », a expliqué le réalisateur. « Et j’ai juste pensé, Eh bien, alors ce film peut être une histoire de vengeance pour l’ours. Et cela m’a juste donné un point de vue et un but pour le faire. Comme, il y a un vrai message ici : Nous ne devrions pas f- — avec la nature, la nature gagnera. »

Avec un titre comme Cocaine Bear, le film a beaucoup à vivre, Banks promettant que le chaos sanglant rendra justice à ses attributs de film B. « Cocaine Bear est super divertissant. Si vous voulez tout abandonner dans votre vie pendant 95 minutes, c’est une excellente façon de le faire », a-t-elle expliqué. « C’est une aventure incroyable. Il contient de très beaux messages. C’était amusant de voir les gens s’identifier au film. C’est terrifiant [when a film is finished and out of your hands]. C’est mon film d’horreur juste là. Il y a tellement de choses que je peux contrôler. »

Écrit par Jimmy Warden, Cocaine Bear présente une distribution d’ensemble qui comprend Keri Russell (Les Américains, Antlers), O’Shea Jackson Jr (Tout droit sorti de Compton, Obi-Wan Kenobi), Alden Ehrenreich (Solo : Une histoire de Star Wars), Jesse Tyler Ferguson (Famille moderne), Margo Martindale (BoJack Cavalier), Kristofer Hivju (Jeu des trônes), Prince de Brooklyn (À la maison avant la tombée de la nuit), Christian Convery (Gourmand), Kahyun Kim (Dieux américains), le nouveau venu Scott Seiss, et le regretté grand Ray Liotta (Goodfellas, les nombreux saints de Newark).

Ours cocaïne est prévu pour être publié le 24 février 2023 par Universal Pictures.