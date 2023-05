Un clip américain exclusif proteste contre le démantèlement du syndicat d’Amazon

Bien que la grève des écrivains en cours soit sans aucun doute une déception pour diverses raisons (l’absence et les retards de nos émissions préférées ; des passionnés incapables de travailler), c’est finalement un regard plein d’espoir sur quelque chose qui fonctionne : les syndicats.





La WGA craint à juste titre que les studios de cinéma et de télévision adoptent la technologie d’intelligence artificielle prédictive et génératrice de mots afin de créer ou d’éditer des scripts, mettant de nombreux écrivains au chômage. Heureusement, au lieu d’attendre terriblement l’effondrement inévitable de leur profession humaine, les écrivains avaient un syndicat vers lequel se tourner et ont organisé une grève débilitante qui a créé un levier pour négocier avec des cadres et des producteurs bien rémunérés.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

C’est le pouvoir du travail collectif, littéralement « uni » dans un syndicat. Sans cela, les entreprises et le gouvernement peuvent légitimement faire ce qu’ils veulent avec la classe ouvrière. S’il n’y avait pas les syndicats, il n’y aurait pas de week-ends; il y aurait encore du travail des enfants ; il n’y aurait pas de procédures de sécurité ni de pauses ; il n’y aurait pas de salaire minimum. Les syndicats sont la virilité de la classe ouvrière, et c’est pourquoi tant d’entreprises, comme Starbucks, dépensent des millions et des millions de dollars pour les empêcher de voir le jour.

Le prochain film documentaire Américain est un regard émouvant, accablant, mais éducatif sur les luttes des travailleurs pour lutter contre l’abolition des syndicats et l’inégalité des revenus. Le film se concentre spécifiquement sur Chris Smalls, un ancien directeur adjoint d’Amazon qui a protesté contre les conditions dangereuses d’Amazon pendant COVID-19 et a été rapidement licencié. Il est un reflet relatable de ce à quoi ressemble la vraie citoyenneté, et le film inspirera plus de gens comme lui à se lever et à se battre pour leur valeur. Vous pouvez consulter le synopsis de Américain ci-dessous avec un clip exclusif détaillant les efforts de Smalls.

jj

Le synopsis pour Américain (qui ouvre en salles dans les grandes villes le 9 juin avec une sortie en VOD le 13 juin). se lit comme suit :

Malgré une augmentation de la productivité au cours des dernières décennies, la rémunération du travailleur américain stagne. De plus, 47 % des emplois américains risquent fort d’être perdus à cause de l’automatisation et de l’IA d’ici le milieu des années 2030. Aux États-Unis, il y a eu une redistribution à la hausse de plus de 50 000 milliards de dollars des 90 % inférieurs vers les 1 % supérieurs au cours des 40 dernières années. Les politiciens des deux côtés de l’allée ont créé un racket de protection pour les riches, et les entreprises écrasent délibérément les syndicats. Dans cette histoire de David contre Goliath, Chris Smalls dirige un mouvement visant à syndiquer les travailleurs d’Amazon pour la première fois, après que la société a licencié Smalls pour avoir défendu les droits des travailleurs. Ils inspirent des légions de travailleurs à travers l’Amérique à, comme l’a dit feu le grand membre du Congrès John Lewis, avoir de « bons ennuis ».

Amazon a été accusé d’intimidation, de surveillance, de coercition, de menaces et d’une série d’activités plus légales et illégales pour empêcher les syndicats de s’organiser, selon l’Institut de politique économique et pratiquement tous les journalistes qui couvrent la situation, et vous pouvez en savoir plus à ce sujet. (et ce que font les travailleurs pour le combattre) dans le nouveau documentaire.

De Shine the Light Films, le film primé Américain sortira en salles à New York (Cinema Village), Los Angeles (Laemmle Monica Film Center) et dans les grandes villes le 9 juin avec une sortie en VOD aux États-Unis et au Canada à suivre sur les principales plateformes le 13 juin. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous .