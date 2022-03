Un client chanceux obtient accidentellement Mac Studio quelques jours avant sa sortie

Vous devez avoir de la chance! En fait, le nouveau Mac Studio n’apparaîtra pas avant le 18 mars. Mais un fan heureux d’Apple a déjà pu déballer le Power PC et le mettre en service.

Simon est l’heureux élu. Le fan d’Apple a précommandé le nouveau Mac Studio – et l’a obtenu quelques jours avant la sortie, comme il l’a révélé au site Web français d’Apple Mac4Ever. Cela fait de lui probablement le premier client au monde à pouvoir utiliser le puissant ordinateur à la maison. La vente officielle ne commence que le 18 mars. Ainsi, les clients australiens et néo-zélandais d’Apple auraient en fait reçu le Mac Studio en premier.

Premières images live du Mac Studio

L’heureux client Apple pouvait désormais déballer le Mac Studio et le configurer à la maison. Il a également pu prendre et partager les premières photos en dehors de la présentation d’Apple lors de l’événement « Peek Performance ».

Le Mac Studio a été officiellement dévoilé lors de l’événement Apple du 8 mars et est disponible en précommande depuis le 11 mars. Le nouvel ordinateur Apple s’adresse principalement aux créatifs tels que les musiciens, les designers et les développeurs. Si vous avez besoin de beaucoup de puissance de calcul et que vous en avez les moyens, vous pouvez commander le Mac Studio avec le nouveau chipset M1 Ultra d’Apple. La puce a 20 cœurs et un GPU à 64 cœurs. La puce actuellement la plus puissante pour un PC peut également être combinée avec jusqu’à 128 Go de RAM. Les prix du Mac Studio commencent à 2 299 euros, avec la puce M1 Ultra embarquée, au moins 4 599 euros sont dus.