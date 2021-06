Un client anonyme laisse un pourboire de 16 000 € au restaurant du New Hampshire

Un convive anonyme qui a laissé un pourboire de 16 000 € sur un billet de 38 € est félicité pour sa générosité et sa gentillesse, surtout après que la pandémie de coronavirus a dévasté l’industrie de la restauration.

Le pourboire a été laissé sur une note au Stumble Inn Bar & Grill à Londonderry, New Hampshire, le 12 juin. Le propriétaire du restaurant, Mike Zarella, a déclaré à 45secondes.fr Food que l’homme, qui voulait rester anonyme, avait semblé être un diner ordinaire jusqu’à ce qu’il paie. le projet de loi.

« Un homme est entré au bar et a commandé une bière et quelques chiens au fromage chili, puis il a commandé des chips de cornichon et une boisson Patron (tequila) », a déclaré Zarella. « Vers 15h30, il a demandé le chèque au barman…. Elle le lui a donné et s’est éloigné, puis il lui a dit : ‘Ne dépense pas tout au même endroit.' »

Zarella a déclaré que, parce que le restaurant était occupé, le barman n’a pas immédiatement regardé le chèque, attendant de « faire une pause » avant de soumettre le paiement. Cependant, lorsque le convive a plaisanté sur le fait de ne pas tout dépenser « tout au même endroit » plusieurs fois, elle est allée voir le montant.

« Elle a dit : ‘Oh mon dieu, tu te moques de moi ?’ Elle a dit: ‘Non, non, c’est fou’ et il a dit: ‘Non, je veux que tu l’aies », a déclaré Zarella. « Il est venu plusieurs fois depuis… Samedi soir dernier, il est entré, je me suis assis avec lui pour lui parler quelques minutes. Je lui ai dit que nous étions tous mal à l’aise avec ce genre d’argent, et il a dit non, il voulait que cela se produise. »

« C’est une sorte d’homme mystérieux », a déclaré la barman Michelle McCudden à NBC Boston. « Je fais ça depuis très longtemps et je n’aurais jamais pensé que quelque chose comme ça m’arriverait. »

Zarella a déclaré que le montant sera réparti entre les huit barmans qui travaillent dans l’établissement, qui désigne les employés comme des barmans au lieu de serveurs. De l’argent sera également distribué aux employés de cuisine. Il a également déclaré qu’il avait attendu jusqu’au 21 juin pour publier un article sur l’acte parce qu’il voulait s’assurer que le paiement serait effectué, mais maintenant qu’il est autorisé, le personnel du restaurant attend avec impatience l’argent supplémentaire, qu’il a comparé à recevoir un » double ou triple salaire. »

« Les gens qui le méritent bien ont un énorme pourboire », a déclaré Zarella. « La semaine dernière, ils craignaient que cela ne passe pas, alors ils n’y ont pas compté. Maintenant, ils se disent ‘Wow.’ Certaines d’entre elles sont des mères célibataires, qui planifient maintenant des vacances. Elles en tirent beaucoup d’argent. Elles sont vraiment débordées. Elles se disent : « Wow, je peux aller le faire cet été. Je n’ai pas prévu de budget pour ça, maintenant je peux le faire. C’est vraiment fantastique. »

Zarella a déclaré que l’argent était particulièrement bienvenu après une année difficile, lorsque la pandémie a forcé plus de 110 000 restaurants et bars à fermer.

« Cela dit simplement qu’il y a des gens bons et bienveillants qui se rendent compte que les gens pourraient avoir à lutter », a-t-il déclaré. Alors que le restaurant a une « très bonne clientèle » et que le New Hampshire « n’a pas été aussi durement touché » que d’autres régions, ils ont toujours du mal à faire respecter les règles de sécurité et à respecter diverses restrictions. « Peut-être que ce monsieur a vu à quel point c’était difficile. »

