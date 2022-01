Un classique des années 90 : Beavis et Butt-Head sont de retour

Dans les années 90, MTV C’était la maison de l’une des caricatures les plus irrévérencieuses dont les serviteurs se souviennent à cette époque. Beavis et Butthead, le duo controversé d’adolescents qui s’amusaient à des aventures à la limite du grotesque a duré sept saisons qui se sont déroulées de mars 1993 à novembre 1997, date à laquelle elles ont été annulées. Maintenant de Twitter une grande nouvelle est arrivée pour les fans, impliquant primordial +.

Mike juge, le créateur de Beavis et Butthead et aussi la personne en charge de donner la voix aux deux personnages, a confirmé sur ses réseaux sociaux qu’ils reviendront sur le ring avec de nouvelles aventures. Il convient de noter que ce n’est pas la première fois que la série est relancée, car en 2011 il y a eu une tentative qui a duré à peine une saison, avant que la série ne soit à nouveau annulée par MTV.

Juge a partagé un croquis de chacun des personnages de la série où ils peuvent être vus vieillis et physiquement modifiés. Sur ton compte Twitter, a écrit que « tôt » Ils reviendront à l’écran à la fois avec de nouveaux épisodes et avec un film. Dans son message, il a plaisanté en disant que le retard était lié à la nécessité des deux Beavis Quoi Tête de noeuds « Ils ont besoin de temps pour se remettre en forme ».

L’inoubliable film Beavis et Butt-Head du milieu des années 90

L’un des moments les plus mémorables des fans de Beavis et Butthead c’était le film qu’ils ont sorti en 1996, Beavis et Butt-Head font l’Amérique. Avec un budget de 12 millions de dollars, il a levé plus de 63 millions dans le monde et ils ont même une approbation acceptable de 70% en Tomates pourries plus de 50 critiques, et une image positive à 69 % selon l’opinion du public, pour laquelle plus de 250 000 utilisateurs de la page ont voté.

L’histoire de Beavis et Butt-Head font l’Amérique Cela commence avec les protagonistes de la série lorsqu’ils se réveillent et réalisent que leur télévision a été volée. Comme ils ne peuvent pas vivre sans elle, ils décident de chercher une remplaçante, et en chemin ils croisent Grimes boueuses, qui les engage pour assassiner sa femme Dallas, caché à Las Vegas. L’un des points les plus marquants de ce film d’animation a été la participation de grandes personnalités, telles que Bruce Willis Oui Demi Moore, mais aussi la collaboration de Piments rouges sur la bande son, avec la chanson « Les montagnes russes de l’amour », qui présentait un clip vidéo dans lequel les membres du groupe étaient également encouragés.

