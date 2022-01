Un classique de Stephen King a inspiré cet élément dans The Batman

Le Batman est l’un des films les plus attendus de l’année par les fans du Dark Knight. Bien qu’au départ le choix de Robert Pattinson n’a pas convaincu le fandom, les bandes annonces du film réalisé par Matt Reeves ils étaient assez puissants pour exciter les fans de la chauve-souris de Gotham. Désormais, tout le monde attend l’arrivée du 4 mars pour s’installer à sa place au cinéma et profiter de ce film.

L’antagoniste du film est le Riddler, un tueur en série qui cible les classes sociales supérieures de Gotham et est peut-être lié au passé des parents de Bruce Wayne. Tout se termine dans un jeu du chat et de la souris dans lequel le méchant de service essaie de « Rentrer dans la tête » du héros, qui n’a pas encore trouvé l’équilibre émotionnel pour la tâche de justicier.

L’inspiration de Matt Reeves et des films d’horreur

Dans ce contexte, le réalisateur du film a révélé qu’un auteur prestigieux du genre horreur a servi d’inspiration à l’un des éléments classiques de la mythologie de la chauve-souris. De quoi parle-t-on? Apparemment, le cinéaste a trouvé dans le travail de Stephen King l’élan créatif pour créer la Batmobile de Le Batman. N’oubliez pas que chaque version du personnage présentait une voiture différente au cinéma.

« La Batmobile doit apparaître de l’ombre pour intimider, alors je l’ai pensé presque comme Christine de Stephen King. J’aime l’idée que la voiture elle-même soit une figure d’horreur, faisant une apparition animale pour vraiment terroriser les gens que Batman recherche. Il y a définitivement un aspect du genre horreur dans ce film. »Reeves a noté.

Christine raconte l’histoire d’un jeune homme qui restaure une voiture et tisse peu à peu un lien malsain avec la machine. Parce que? La voiture est possédée par un esprit malfaisant et jaloux qui change la personnalité de son propriétaire et peu à peu tous deux descendent dans une spirale qui les emmène dans les recoins les plus sombres qu’on puisse imaginer. Une œuvre classique de Stephen King et aussi un film culte. Un bon endroit pour chercher l’inspiration!

