Un chirurgien plasticien révèle ce que Khloe Kardashian a fait

Khloe Kardashian a affirmé lors d’une réunion spéciale « Keeping Up With The Kardashians » qu’elle n’avait subi qu’une seule chirurgie plastique – sur son nez – et dit qu’elle a eu des « injections » mais jamais de botox ou toute autre procédure.

Elle a ensuite précisé sur Twitter qu’elle a subi la procédure des semaines avant le premier anniversaire de sa fille, en 2019.

Cependant, les fans ne sont pas convaincus qu’un travail de nez n’est pas la seule procédure qu’elle a subie.

Les fans soulignent régulièrement à quel point le look de la troisième sœur Kardashian a changé au fil des ans, mais nous devrions peut-être laisser cela à un professionnel pour leur avis.

Quelles procédures cosmétiques Khloe Kardashian a subies, selon un chirurgien plasticien.

Le Dr Anthony Youn, un chirurgien plasticien certifié qui a son propre cabinet à Troy, dans le Michigan, pense que Kardashian a eu plus qu’une simple opération du nez.

S’adressant à The Sun, il a passé en revue la qualité du travail que Kardashian a reçu.

La première chose que le Dr Youn remarque immédiatement est le travail du nez de Kardashian.

Il pense que Khloe a eu plus d’un travail de nez.

« La rhinoplastie [is the best] pas de question. Son nez était un peu plus large que celui de ses sœurs et elle cherche maintenant à voir comment font ses sœurs », a déclaré le Dr Youn à propos du nez de Kardashian.

« Je me demande s’il y avait plus d’un travail de nez pour y arriver. Elle a dit qu’il n’y en avait pas eu », a-t-il déclaré.

Il estime qu’au cours des dernières années, Kardashian en a eu plus d’un pour créer le nez étroit qu’elle a aujourd’hui.

Le Dr Youn pense que Khloe Kardashian s’est également fait remplir les lèvres.

« Je pense aussi qu’elle s’est peut-être fait refaire les lèvres, très probablement injectée de produit de comblement », a déclaré le Dr Youn à propos de Kardashian.

Kardashian a fait face à des réactions négatives pour ses lèvres, notamment sur Instagram, lorsque des commentateurs l’ont critiquée pour la taille de ses lèvres.

Mais le Dr Youn approuve ses lèvres, louant que le remplissage des lèvres a été fait de manière professionnelle et qu’elle a fière allure.

Le Dr Youn a également félicité son lifting des sourcils et l’élimination de la graisse buccale, qu’il allègue que Khloe Kardashian a reçus.

« Je pense aussi qu’elle a peut-être eu un lifting des sourcils à un moment donné, pour lever les sourcils », a-t-il déclaré.

Il note qu’ils semblent plus élevés mais ont fière allure, aidant Kardashian à paraître plus alerte et rafraîchi.

Il remarque également que Kardashian a peut-être subi une élimination de la graisse buccale.

Le Dr Youn dit que cette procédure consiste à prélever de la graisse sur les joues pour les modeler afin de les faire paraître plus minces.

« Dans l’ensemble, son visage a l’air plus étroit. Cela pourrait être dû à l’élimination de la graisse buccale et aux injections de botox dans les muscles de sa mâchoire. Cela peut essentiellement aider à rétrécir la mâchoire », a ajouté le Dr Youn, affirmant que dans l’ensemble, son opération a été un travail irréprochable. .

Le Dr Youn a noté que l’apparence de Khloe avait radicalement changé au fil des ans.

En mai de cette année, Kardashian a répondu aux rumeurs selon lesquelles les fans affirmaient qu’elle avait « 12 greffes de visage », disant que cela l’offensait que les gens croient cela.

Quoi qu’il en soit, le Dr Youn remarque que Kardashian est radicalement différente de ce qu’elle était lors de la première de « Keeping Up With The Kardashians ».

« Je pense que dans l’ensemble, elle a l’air géniale, elle a juste l’air très différente de ce qu’elle était avant », Le Dr Youn a parlé du changement de Kardashian. « Mais le travail qu’elle a fait semble avoir été un travail de bonne qualité. »

Il ne croit pas que Kardashian dise la vérité sur le fait de n’avoir subi qu’une seule chirurgie plastique, mais nous rappelle qu’il n’est pas son médecin.

Du côté positif, il dit que les travaux se sont faits « petit à petit au fil des années » et pas d’un coup.

« Changer quelqu’un de la photo avant à la photo après en une journée est faisable, mais c’est un grand changement », a-t-il déclaré. « S’ils ont des problèmes d’image, vous pouvez vraiment ouvrir une boîte de Pandore. »

Kurtis Condra est un écrivain pour YourTango, basé à San Francisco, en Californie. Ses domaines d’expertise comprennent les plongées profondes dans la culture pop, les histoires d’intérêt humain et les nouvelles. Lorsqu’il n’écrit pas pour YourTango, il se concentre sur sa poésie. Vous pouvez suivre son parcours poétique sur Instagram.