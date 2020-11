Un chirurgien plasticien coréen nomme les 3 membres TWICE avec les plus beaux nez

Il ne fait aucun doute que le DEUX FOIS les membres sont parmi les plus belles stars de la K-Pop. Cependant, le chirurgien plasticien de Séoul Philip Son (PSPS sur Youtube) dit que trois membres en particulier ont les plus beaux nez du groupe. Lisez la suite pour connaître son verdict.

Le premier membre PSPS nommé comme l’un des plus beaux nez de TWICE est le rappeur principal Dahyun.

Le chirurgien plasticien a expliqué que Dahyun avait un pont nasal haut – l’une des principales caractéristiques du standard de beauté féminin coréen. De plus, la ligne de son pont nasal est lisse et presque complètement droite avec juste une légère ligne concave.

Son bout de nez est droit aussi et possède la largeur parfaite, créant un look pointu et chic.

De plus, lorsque Dahyun sourit, ses narines s’élargissent et le bout de son nez est allongé, ce qui lui donne une ligne de nez vraiment élégante et adorable.

Le deuxième membre sur PSPSLa liste est la beauté japonaise Sana. Selon PSPS, Le nez de Sana est à la fois sa caractéristique la plus unique et la partie la plus attrayante de son visage.

Sana a ce que les Coréens appellent un «maeburi»(Hawkbill) forme du nez – arqué plutôt que droit ou incliné. Combinée à son pont de nez haut, la forme du nez de Sana respire l’élégance.

En plus de cela, le bout du nez de Sana est haut et quelque peu retourné, créant un angle plus large entre son nez et ses lèvres. Insolite pour quelqu’un avec la forme de son nez, cette caractéristique donne à son nez une impression magnifiquement nette de face.

PSPS dit que lorsque vous combinez sa ligne de nez avec la longueur de son visage et le volume de ses joues, Sana a le charme d’une adorable Shina Inu.

Enfin, la danseuse co-principale Mina est la troisième beauté du nez sur PSPSla liste.

Alors que Dahyun et Sana ont des nez avec des caractéristiques plus uniques, le chirurgien plasticien dit que le nez de Mina est conventionnellement beau avec un « sans défaut » forme.

Le pont nasal et le bout du nez de Mina sont tous deux hauts, situés dans la position idéale du point de vue d’un expert en beauté.

Sa ligne de nez est naturellement droite, et même la courbe entre son front et son pont nasal est jolie. Que tu la regardes de face, PSPS a expliqué que le ratio de nez de Mina est parfaitement équilibré.

Regardez la vidéo par vous-même ici: