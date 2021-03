Un chirurgien a assisté à une audience du tribunal sur Zoom alors qu’il opérait sur un patient

La pandémie de coronavirus a contraint de mettre en ligne de nombreuses activités qui étaient auparavant menées en personne, notamment audiences du tribunal. Parfois cependant la possibilité de participer à un appel vidéo il vient aux réunions formelles interprété de manière trop créative: c’est le cas de Scott Green, un chirurgien de Sacramento qui s’est présenté en entendant de la salle d’opération, entièrement lavé, habillé et prêt pour une opération. La réunion a été annulée et reportée par des fonctionnaires du tribunal, mais en plus des procédures judiciaires en cours, le médecin va maintenant faire face à une enquête de son ordre professionnel.

L’incident a eu lieu la semaine dernière, le jeudi 25 février. A l’ouverture de l’audience pour infraction au code de la route fixée à cette date, le commissaire Gary Link a présidé et accueilli les participants dans une salle virtuelle hébergée sur Zoom; parmi ceux-ci, Green apparut aussitôt manifestement engagé dans une salle d’opération. Link a pris la parole et lui a demandé si, par hasard, il était déjà occupé à servir un patient sur la table d’opération. Green, en masque et en blouse chirurgicale a répondu qu’il avait en fait répondu de sa chambre mais être prêt à continuer: en cas de besoin, un autre chiurge prendrait sa place dans l’opération.

L’audience a été interrompue et reportée à la demande du commissaire et avec les excuses immédiates du chirurgien. L’ensemble de l’échange, cependant, a été diffusé en direct sur YouTube – tout comme toutes les audiences publiques du tribunal de Sacramento en période de pandémie; le magazine local Sacramento Bee a ensuite tourné la vidéo racontant l’histoire. L’écho médiatique amplifié par le matériel vidéo de l’audition virtuelle a attiré l’attention duordre des médecins de Californie, qui a maintenant décidé de enquêter les uns sur les autres.

