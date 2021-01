Un chiot et un tout-petit retrouvés dans un enterrement vieux de 2000 ans

À l’époque de Jésus, il y a environ 2000 ans, un enfant en bas âge en Europe de l’époque romaine a été inhumé dans une sépulture contenant un banquet funéraire et un chien de compagnie portant un collier cloche, selon l’Institut national français de recherche archéologique préventive (INRAP). Les chercheurs ne savent pas encore si le chiot est mort de causes naturelles ou s’il a été tué pour accompagner le tout-petit dans l’au-delà.

Les archéologues ont découvert l’enterrement du tout-petit près de l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne dans le centre de la France, qualifiant la découverte d ‘«absolument exceptionnelle».

« Une telle profusion de vaisselle et d’articles de boucherie, ainsi que les effets personnels qui ont suivi l’enfant jusqu’à sa tombe, soulignent le rang privilégié auquel appartenait sa famille. » les archéologues dit dans un communiqué de l’INRAP (traduit du français). « L’association d’un chien avec un jeune enfant est bien documentée dans un contexte funéraire, mais ici ce sont le collier et la cloche qui sont inhabituels. »

Le tout-petit n’avait que 1 an lorsqu’il est décédé. On ne sait pas si le tout-petit était un homme ou une femme – il est difficile de déterminer le sexe des enfants, au moins à partir d’analyses anatomiques – mais le rapport de l’INRAP désigne l’enfant comme «il».

Lorsque les archéologues ont mis au jour la sépulture en novembre 2020, ils ont noté qu’elle était située en marge d’une colonie de la Gaule romanisée. L’enterrement remonte à l’ère Augusto-Tibérienne, ou à un moment donné sous les règnes des premier et deuxième empereurs romains: Auguste (dirigé de 27 avant JC à 14 après JC) et Tibère (dirigé de 14 à 37 après JC), ce qui signifie que le tout-petit a vécu pendant ou juste après le temps de Jésus.

Image 1 sur 3 Les archéologues examinent l'enterrement vieux de 2000 ans de l'enfant et du chiot, (Crédit d'image: Denis Gliksman / Inrap) Image 2 sur 3 L'inhumation remonte à environ 2000 ans. (Crédit d'image: Denis Gliksman / Inrap) Image 3 sur 3 Les restes du chiot ont été trouvés à côté des récipients en terre cuite contenant de la nourriture et des boissons. (Crédit d'image: Denis Gliksman / Inrap)

Le cercueil en bois ajusté était petit, mesurant seulement 80 centimètres de long. Bien que son bois se soit pourri depuis longtemps, les archéologues ont trouvé une étiquette en fer ornementale et des clous qui avaient autrefois décoré et maintenu le cercueil ensemble. Le cercueil avait été placé dans une fosse plus grande qui contenait les restes du chiot de compagnie et plusieurs conteneurs en terre cuite, ont déclaré les archéologues.

Celui qui a enterré le tout-petit a rempli les récipients en terre cuite avec de la nourriture et des boissons et les a placés autour du cercueil du jeune. À cette époque, il était de coutume de diviser le banquet funéraire, de servir des portions aux vivants et d’enterrer le reste avec le défunt. Dans ce cas, l’enterrement contenait la moitié d’un porc et des portions de jambon (la viande de cuisse de porc), de porc et de deux poulets sans tête, ont déclaré les archéologues.

L’équipe a également trouvé des vases miniatures et deux pots en verre qui auraient pu contenir des huiles ou des médicaments, mais les chercheurs ne le sauront pas avec certitude tant qu’ils n’auront pas effectué des analyses chimiques sur les artefacts, ont-ils déclaré.

Les autres objets funéraires comprenaient une épingle en cuivre ornementale et un anneau en fer de près de 12 pouces de diamètre (30 cm) à côté d’une tige pliée, qui pouvait avoir été un jouet en forme de cerceau et de baguette. L’extrémité de la tige se trouvait entre les jambes du chiot, qui était placée aux pieds du défunt, à l’extérieur du cercueil. Comme les autres objets funéraires, le collier du chiot était remarquable – il était orné de 15 décorations en bronze, ainsi que d’une cloche.

L’enterrement contenait également une petite mais « touchante » découverte: une dent de bébé placée à l’intérieur d’une coquille, ont déclaré les archéologues. Peut-être que la dent appartenait à un frère ou une sœur du défunt, ont-ils dit.

Les archéologues prévoient de poursuivre les fouilles sur le site jusqu’en février 2021.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.