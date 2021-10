Un chiffre inhabituel : combien d’argent Netflix a-t-il dépensé pour The Squid Game ?

Le jeu du calmar est à quelques jours de son premier mois dans le catalogue du service de streaming Netflix et incroyablement il continue comme le plus regardé dans le monde entier. Le succès de la série est déjà un fait après que les chiffres qui la positionnent comme la plus grande première de l’histoire de la plateforme aient été officialisés. Cependant, une question demeurait et nous pouvons maintenant y répondre : Combien d’argent a été dépensé?

Même s’il a déjà été dépassé dans divers pays, comme au Mexique par un film Marvel, la fureur semble loin d’être terminée et tout indique que pour ce 17 octobre, 30 jours après sa sortie, il restera au top. Cela a conduit le programme coréen à s’imposer comme le plus regardé de tous avec 111 millions de foyers qui y ont joué, dépassant les 82 millions qu’elle avait obtenus Bridgerton.

+ Combien Netflix a-t-il dépensé pour The Squid Game ?

D’après ce qui a été rapporté par Lucas shaw de Bloomberg, sur la base de documents internes, Netflix a dépensé un total de 21,4 millions de dollars pour Le jeu du calmar. Le succès sans précédent de la Corée du Sud dans la musique, la télévision et le cinéma a conduit le streaming à parier sur le contenu de la région et le mouvement a été un véritable succès.

Seul cet argent mentionné était celui qu’ils ont déboursé pour la réalisation des neuf épisodes, quelque chose qui semble inhabituel juste en regardant le coût des autres succès qui composent le catalogue. Par exemple, des programmes comme Des choses étranges et La Couronne a coûté entre 8 et 10 millions de dollars par épisode. Sans compter qu’aucune des émissions n’est dans le Top 5 des plus regardées sur la plateforme.

D’autres exemples pour montrer à quel point la série a été rentable pour Netflix, nous vous disons que WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiver de Disney + ont coûté jusqu’à 25 millions de dollars par épisode. Le Mandalorien passé près de 15 millions de dollars par chapitre. L’émission du matin Coût de la pomme 300 millions de dollars pour deux saisons. Et enfin, la série de Le Seigneur des Anneaux Amazon Prime avait un budget de 465 millions de dollars.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂