Un chien nouvellement adopté s’est échappé de sa nouvelle maison et a ensuite marché 10 miles jusqu’à son ancien abri

Trois jours après avoir disparu de sa maison nouvellement adoptée le 29 janvier, un chien nommé Bailey est apparemment revenu sur ses pas jusqu’au refuge pour animaux qui l’a récemment hébergée.

Loretta Hyde est la fondatrice du refuge texan Animal Rescue League d’El Paso, où Bailey est réapparue après s’être échappée de la maison de son propriétaire.

S’adressant à 45secondes.fr.com, Hyde a décrit à quoi ressemblait Bailey avant d’être relogée, la qualifiant de « heureuse » et de « poignée ».

« Elle vous sautait définitivement dessus et elle voulait toute l’attention », a-t-elle expliqué à propos de la première fois que Bailey est arrivée à son refuge en tant que nouvelle venue. Pour l’aider à s’adapter au refuge, Hyde a inscrit Bailey dans un programme de formation d’obéissance où, pendant huit semaines, Bailey a finalement appris à faire attention à ses manières.

La formation de Bailey lui a permis d’être adoptée, et assez tôt, il y a plus d’un mois, elle a été placée dans une nouvelle maison à dix miles du refuge. Hyde dit que Bailey a disparu après avoir été « effrayée » alors que son propriétaire tentait de la mettre dans un harnais approprié. Les spectateurs ont tenté de l’aider à la chasser, mais leurs poursuites ne l’ont poussée qu’à courir davantage. Puis elle était partie.

Avant que Bailey ne soit retrouvée – ou peut-être avant qu’elle ne se sauve elle-même – le propriétaire de Bailey a appelé Hyde pour signaler sa disparition.

« URGENT – Cette belle fille – Bailey – s’est échappée dans la région de Mesa et Sunland Park, du côté ouest », lisait alors un message Facebook partagé par le refuge. « Elle est très amicale. Si vous la repérez ou la trouvez, veuillez appeler.

Hyde a décrit comment, dans les jours qui ont précédé sa réapparition, des passants ont signalé avoir vu Bailey. Après quelques recherches, Hyde dit qu’elle a réalisé que Bailey retournait au refuge.

Bailey est en bonne santé et a été rendue à son propriétaire. Avec l’aimable autorisation de la Ligue de sauvetage des animaux d’El Paso

« Je vais, ‘Tu sais quoi? Ce chien est sur le chemin du retour au refuge », a expliqué Hyde. « J’ai dit : ‘Tu regardes. Elle finira au refuge. Écoutez-moi bien.’ Et je serai sacrément à 1h42 du soir, ici, elle faisait des allers-retours sur la caméra de l’anneau essayant de la faire sonner.

Le 31 janvier, jour de son retour, le refuge a mis à jour sa page Facebook.

« Bailey est maintenant en sécurité », a écrit le sauvetage. « À tous ceux qui ont cherché, repéré, appelé, espéré – nous vous remercions. Comme nous le savions, les chiens sont incroyables. Bailey est retournée à ARL par ses propres moyens et a sonné à notre porte à 1 h 15 en disant qu’elle voulait entrer. Le personnel s’est précipité. au refuge et a mis Bailey dans sa course. Elle était très heureuse, et nous aussi. Merci.

Bailey sonne à la porte de son ancien refuge. Avec l’aimable autorisation de la Ligue de sauvetage des animaux d’El Paso

Quant à l’état de Bailey maintenant, elle est en bonne santé et a été rendue à son propriétaire. Selon Hyde, Bailey est maintenant déterminée à rester aux côtés de son propriétaire.

« Il lui a déjà commandé un collier GPS », a ajouté Hyde. « Et je veux dire, il lui met deux laisses maintenant. Il a appris sa leçon aussi bien qu’elle a appris la sienne. »