Un chien de garde allemand interdit à Facebook de collecter les données des utilisateurs de WhatsApp

Un organisme de surveillance allemand de la vie privée a interdit mardi à Facebook de collecter des données sur les utilisateurs de son WhatsApp l’application de chat, citant une mise à jour de sa politique de confidentialité qui, selon elle, enfreint les règles européennes strictes de protection des données. Le commissaire à la protection des données de Hambourg, Johannes Caspar, a déclaré qu’il avait émis une ordonnance d’urgence de trois mois interdisant au réseau social de traiter les données personnelles WhatsApp à ses propres fins.

« La commande vise à protéger les droits et libertés des millions d’utilisateurs qui approuvent les conditions d’utilisation dans toute l’Allemagne », a déclaré Caspar dans un communiqué. «L’objectif est de prévenir les inconvénients et les dommages associés à une telle procédure« boîte noire ».

Le bureau de Caspar a déclaré que les conditions et la politique de confidentialité mises à jour permettant à Facebook d’accéder à beaucoup plus d’informations sur les utilisateurs de WhatsApp étaient trop larges et peu transparentes.

Le chien de garde a ouvert une procédure urgente le mois dernier en raison de la crainte que les utilisateurs de WhatsApp soient tenus d’accepter la mise à jour d’ici le 15 mai, sinon ils ne pourraient pas continuer à utiliser le service.

WhatsApp a nié que la mise à jour soit liée à toute expansion du partage de données avec Facebook, soulignant qu’elle n’est liée qu’aux messages entre les entreprises et les clients.

L’ordonnance «se fonde sur une méconnaissance fondamentale du but et de l’effet de WhatsApp», a déclaré WhatsApp dans un communiqué, ajoutant que parce que les affirmations du régulateur de Hambourg sont fausses, cela n’affecterait pas le déploiement de la mise à jour.

WhatsApp a initialement tenté d’introduire la mise à jour au début de l’année, mais a reculé après une vague de confusion et de désinformation parmi les utilisateurs, dont beaucoup se sont précipités vers des applications de chat rivales telles que Signal et Telegram.

Caspar a averti qu’avec 60 millions d’utilisateurs en Allemagne, il y a un danger que WhatsApp puisse être utilisé pour influencer les électeurs lors des élections fédérales de septembre via des publicités Facebook. Il a déclaré qu’il soumettrait l’affaire au comité européen de la protection des données pour obtenir une décision à l’échelle de l’Union européenne.

Le siège allemand de Facebook est basé à Hambourg, ce qui confère à Caspar la compétence au niveau national pour faire appliquer le strict règlement général de l’UE sur la protection des données de l’entreprise.

