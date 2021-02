Un chien ayant des besoins spéciaux soutenu par une famille adoptive rentre enfin pour toujours à la maison

«J’ai des vidéos d’essayer de changer sa couche; c’est hilarant », dit-elle. «(Le sauvetage) le ferait et ça avait l’air super facile, et j’ai essayé de le faire et c’est une épave de train. Mais maintenant, nous pouvons le faire assez rapidement.

Elizabeth a vu Jack pour la première fois sur Facebook et ne savait pas à quel point il était célèbre. Lorsqu’elle a soumis sa candidature, elle a prié. Le lendemain, elle a envoyé un e-mail avec une photo de sa famille et a écrit: «Nous y sommes, et nous voulons juste l’aimer.»

Le sauvetage a reçu 297 demandes d’adoption de Jack de partout aux États-Unis.Nicole Briggs, 38 ans, présidente du sauvetage, a déclaré qu’il avait fallu du temps pour trouver sa nouvelle maison car, comme pour toutes leurs adoptions, il y avait un processus d’approbation rigoureux. Avec Jack, il n’y a pas seulement tous les contrôles habituels, mais une couche supplémentaire d’évaluation qui vient avec les chiens qui ont des besoins spéciaux.

Briggs a déclaré que lorsqu’elle a rencontré Elizabeth et sa famille, non seulement ils ont respecté les directives, mais que c’était aussi simplement la façon dont ils étaient avec Jack, qui a joué avec eux pendant une heure, même s’il avait eu une séance photo ce jour-là et rencontré plusieurs autres familles.

«C’était ce qui était le mieux pour Jack», a déclaré Briggs. Quand Elizabeth est venue le chercher après toutes les approbations, il y avait des larmes. «Pas de mauvaises larmes, de bonnes larmes. C’était une dure réalité pour nous qu’il nous quitte, mais il était très excité et nous étions excités pour lui.

Jack a passé la semaine dernière à gambader dans la neige et à s’habituer à sa nouvelle maison. Elizabeth est sur un texte de groupe avec la mère d’accueil de Briggs et Jack, et ils travaillent ensemble pour s’assurer qu’il réussit sa transition. Il y a déjà eu quelques soirées tardives, des appels téléphoniques à minuit et de nouvelles leçons à apprendre.

«Il est comme un tout-petit», a déclaré Elizabeth. «Il est impertinent. S’il ne réussit pas, il se comporte comme mon enfant de 5 ans. Il est le plus drôle. Je parie que s’il pouvait répondre, il le ferait.

Elle a dit qu’elle avait été surprise de voir à quel point son compte Instagram était déjà passé à plus de 8000 abonnés et qu’elle était heureuse de le partager avec le monde. «Il est tout aussi adorable en personne qu’en images», dit-elle. « Nous l’aimons. Il a déjà changé nos vies plus que nous n’avons changé la sienne.

Briggs dit qu’elle est heureuse que Jack ait sa maison pour toujours et, avec Jack sain et sauf avec la famille d’Elizabeth, cela signifie qu’il y a plus de place à la rescousse. Un autre chien ayant des besoins spéciaux est arrivé hier soir.

« Vous passez d’être super heureux », a déclaré Briggs, « et puis le prochain arrive, et vous êtes comme, ‘Commençons à nouveau.' »