‘Un Chef en Tu Cocina’, un Podcast Original Con las Recetas de los Grandes de la Gastronomía en México – Spotify

Spotify está de manteles largos para presentar Un Chef en tu Cocina: un podcast original en el que los chefs más destacados de México nos guían paso a paso para preparar sus platillos favoritos, desde un burrito de camarón con tuétano de Toño de Livier, a un pipián hecho en casa de la mano del chef Joaquín Cardoso.

El podcast es conducido por la periodista Gabriela Warkentin y el comediante de stand up Manu Nna, quienes entrevistan a los creadores de la alta gastronomía mexicana en conversaciones íntimas que se escuchan como una buena sobremesa.

Los primeros cinco episodios de la temporada están disponibles sur Spotify, y cada lunes llegará una nueva receta y más anécdotas por compartir. Cada capítulo de este show se centra en un chef diferente; conoceremos las historias y secretos de Lula Martin del Campo, Tomás Bermúdez, Joaquín Cardoso, Toño Livier y Rodolfo Castellanos, entre otros chefs de los restaurantes más famosos de México.

Pour l’enregistrement habló con los conductores del podcast, quienes nos contaron qué es lo los atrajo al proyecto.

Como periodista con una gran trayectoria y como comediante ¿cómo se sintieron con este nuevo proyecto?

Gabriela Warkentin: A mí me gusta hacer radio porque te permite hablar de lo que te apasiona. Y por otro lado, me encanta cocinar. Creo que la cocina nos permite entender quiénes somos, el cómo usamos los ingredients y por qué se nos ocurren recetas, también nos habla del tipo de país que somos.

Este proyecto me pareció muy natural, lo he disfrutado mucho. Es un reto narrar la cocina en audio, porque me da la sensación de que es como narrar un partido de fútbol en radio. Se trata de transmettre una emoción. Al final, la cocina siempre ha sido un lugar ideal para encontrarnos y contar historias.

Manu NNa: Si no hubiera sido comediante, sería chef porque me encanta cocinar, es una de las cosas que más hago y más disfruto.

¿Cuál es el reto al contar estas historias en audio, teniendo en cuenta que la cocina se podría relacionar más con otros sentidos: gusto, olfato, vista?

GW: Es un tema de imaginación. Creo que apelamos a eso. Cuando yo les cuente que estoy con un chef, que está cortando la cebolla y el ajo, cuando hablamos con otro chef que me dice que tiene un tuétano y me lo está mostrando, yo tengo que describeirlo y despertar la imaginación de los oyentes.

El audio nos regresa a la tradición oral y una cultura esencial: la voz y la narración llevan a la imaginación. Creo que eso es lo que te da el sonido a diferencia de la imagen: esta te lo muestra, el sonido te lo sugiere.

Me gusta mucho cocinar y la verdad es que me gusta compartir la cocina. De las cosas que más disfruto es visitar un mercado el fin de semana, comprar los ingrédients que se nos antojan, regresar a la cocina de alguno de nosotros y cocinar entre todos, acompañados de una charla. La cocina, cuando es buena, es conversación. Entonces para mí fue recuperar algo que es delicioso.

MN: Tuve que darle una intención a lo que estaba diciendo para que no sonara monótono o como si estuviera leyendo la receta. Lo interesante es que mientras escuchaba a los chefs, se me antojaban las recetas y se me hacía agua la boca solo de imaginarme los platillos.

Aprendí que hay muchos ingredients que no conocía. Por ejemplo, no sabía que existía la carne wagyu y que solo se vende en un estado en México. Me encanta aprender sobre recetas y conocer todo el proceso. No me da miedo experimentar y crecer is conocimiento con este proyecto fue increíble.

¿Cuáles son los podcast que escuchas cuando cocinas o realizas otras actividades?

GW: Soy una gran consumidora de podcasts. Depende mucho de mi estado de ánimo, de repente podría estar solo escuchando música, a veces me gustan los podcasts que cuentan historias que me lleven a otros momentos y lugares. Me gusta mucho escuchar podcasts de cocina, lo que creo es que a veces se vuelven muy técnicos, lo que se nos olvida es que la cocina es conversación.

Me encanta escuchar telenovelas de fondo, pero ahorita estoy escuchando el podcast « El Viaje« Con Alexis de Anda y precisamente habla de tu viaje por este mundo y cuál ha sido tu proceso de vida. Me parece muy interesante porque incluye invitados de la comunidad LGBTI + y también políticos, artistas, para que cuenten su historia de vida.

Escucha Un Chef en Tu Cocina y aprende de los maestros a continuación.