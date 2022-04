Un chauffeur DoorDash sauve la vie d’une femme lors d’une livraison de nourriture: « Mon ange gardien »

Un chauffeur-livreur DoorDash du Massachusetts est salué comme un héros après être passé à l’action pour aider un client inconscient.

Lorsque Sophia Furtado est arrivée chez Caryn Hebert Sullivan pour livrer une pizza en février, elle s’apprêtait à terminer son service de nuit. Mais lorsqu’elle a trouvé la cliente inconsciente au pied de ses pas et saignant de la tête, elle a su qu’elle devait l’aider.

Le jeune homme de 26 ans, qui avait suivi une formation EMT, est ensuite entré dans la maison et a appelé le mari de Sullivan, Robert, qui faisait la sieste.

« Elle a indiqué à Robert le matériel dont elle avait besoin. Robert était ému car sa femme ne leur répondait pas, mais Robert a saisi les fournitures demandées par Sophia », a déclaré Jillian Jodoin, officier du département de police de Fairhaven, à 45secondes.fr Food dans un e-mail.

Au téléphone avec un répartiteur du 911, Furtado a enveloppé Sullivan dans une couverture et a utilisé une serviette pour appliquer une légère pression sur la plaie.

« Tout en maintenant une pression directe, elle s’est stabilisée (Caryn) pour la protéger d’une éventuelle blessure à la colonne vertébrale jusqu’à ce que les unités de police puissent arriver », a déclaré Jodoin.

Furtado (au centre) est devenu un héros local. Avec l’aimable autorisation du service de police de Fairhaven

Lorsque Jodoin et son collègue l’officier Benoit sont arrivés sur les lieux, ils ont été ravis de découvrir que Furtado avait une formation médicale d’urgence.

« À ce moment-là, Sophia est devenue une partie de notre équipe pour aider (Caryn). Je lui ai demandé s’il lui était possible de continuer à stabiliser le cou (de Caryn) pour protéger sa colonne vertébrale. Sa réponse a été : « Je ne vais nulle part ». ,' » dit-elle.

Sullivan (troisième à partir de la droite) a eu de la chance que son chauffeur DoorDash (à droite) ait suivi une formation médicale d’urgence. Avec l’aimable autorisation du service de police de Fairhaven

Furtado est resté sur les lieux même après l’arrivée des ambulanciers, et Sullivan a fini par subir une intervention chirurgicale d’urgence pour deux graves hémorragies cérébrales.

« Le médecin traitant était catégorique sur le fait que s’il y avait eu un retard dans ses soins, elle aurait succombé à ses blessures », a déclaré Jodoin.

Furtado n’a pas hésité à aider son client. Avec l’aimable autorisation du service de police de Fairhaven

L’agente est fière d’avoir eu l’occasion de travailler avec un membre aussi attentionné de sa communauté.

« Ce que Sophia a fait cette nuit-là n’est pas quelque chose que n’importe qui ferait. Nous avons tous travaillé assez longtemps dans ce domaine pour avoir vu des gens s’éloigner, s’enfuir, partir en voiture, sortir leur téléphone ou simplement regarder », a-t-elle déclaré. « Elle a sauvé une vie. »

Furtado a reçu un prix du département de police de Fairhaven et une subvention éducative de 1 000 € de DoorDash pour son dévouement envers sa communauté. Une école de formation d’urgence locale a également réduit son cours EMT-Basic afin que Furtado n’ait rien à débourser si elle décidait de le poursuivre.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à Mme Furtado d’être intervenue à un moment critique et nous sommes soulagés que le client se soit depuis rétabli en toute sécurité », a déclaré aujourd’hui un porte-parole de DoorDash. « Mme. Les soins et la réponse rapide de Furtado ont été tout simplement héroïques et nous sommes honorés d’avoir pu montrer notre appréciation pour ses efforts considérables.

« En fait, je voulais être EMT mais, malheureusement, avec les enfants et la vie a suivi son propre cours, j’ai dû faire ce sacrifice », a déclaré Furtado à WJAR, affilié à NBC.

Quant à Sullivan, elle est juste reconnaissante que Furtado soit passé à l’action pour l’aider.

« Elle était mon ange gardien », a-t-elle déclaré à WJAR. « Si je ne l’avais pas, je serais probablement mort. »

« Ils m’ont accordé 1 000 € pour aller dans une école EMT, alors j’espère que plus tard, je pourrai l’utiliser », a déclaré Furtado.