Un chauffeur de camion reçoit gratuitement le contenu téléchargeable Endroits cachés et Damage System sur Nintendo Switch

Soedesco a récemment livré le DLC Hidden Places and Damage System pour Conducteur de camion sur la Nintendo Switch. La mise à jour contenait beaucoup plus de contenu pour le jeu et était auparavant disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Le DLC Hidden Places and Damage System est un pack de contenu gratuit qui contient de nouveaux véhicules, emplacements et plus encore. L’une des plus grandes mises à jour concerne les dommages visuels 3D qui apparaissent sur le camion du joueur et d’autres véhicules. Si un joueur subit des dégâts de l’environnement ou fait glisser d’autres véhicules sur le côté, les dégâts seront désormais un rappel visuel de ce qui s’est passé.

Le long de la route se trouvent de nouveaux véhicules à repérer. Ils comprennent un minibus, une muscle car classique, une dépanneuse, une camionnette et une camionnette. Ces nouveaux véhicules donneront aux joueurs quelque chose de nouveau à rechercher tout en voyageant sur la longue route pour livrer leur cargaison.

Le pack de contenu gratuit ajoute également trois endroits cachés. Ces routes ne sont pas affichées sur la carte, les joueurs devront donc faire un travail supplémentaire pour les trouver. Après avoir découvert les nouvelles routes, les joueurs peuvent débloquer de nouveaux succès ou trophées.

Il y a un autre ajout visuel que les joueurs doivent rechercher. Les clients ont de tout nouveaux looks, grâce à l’illustration des personnages remaniée.

Le DLC Hidden Places and Damage System intervient après la sortie de la mise à jour 1.27 le 18 février. La mise à jour a ajouté un nouveau contenu, ainsi que la révision du contenu existant, ainsi que quelques correctifs.

La liste complète est disponible sur Soedescosite Web de. Les plus grandes mises à jour incluent l’augmentation des compétences et des plafonds de niveau passif de 5 à 20. Les joueurs peuvent également débloquer 15 nouvelles options de couleurs de peinture à débloquer dans le garage pour personnaliser davantage leur expérience.

En ce qui concerne l’expérience de jeu, les joueurs peuvent désormais remapper leurs commandes dans le menu d’options pour les commandes du contrôleur et du volant. Dans les options, les joueurs peuvent également trouver un nouveau curseur Gamma dans le menu graphique. Les commandes de mouvement ont également été désactivées par défaut, à moins que les joueurs n’utilisent qu’un seul Joy-Con.

Certains des correctifs incluent la réduction drastique des plantages au démarrage, pendant le chargement des écrans, la sauvegarde et le chargement de jeux sauvegardés et lors du changement de configuration du Joy-Con. Dans l’ensemble, la stabilité de la sauvegarde du jeu a été améliorée, de sorte que les joueurs auront une expérience plus agréable.

Conducteur de camion est maintenant disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Changer.