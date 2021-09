Un chauffeur de camion gare le port PS5 jusqu’à fin octobre

Samsung 85QN800A 2021 - Neo QLED 8K UHD - TV 85'' - Samsung vous rembourse 500 € jusqu'au 4 octobre 2021

Samsung QN800A - Neo QLED 8K UHD 2021 - Smart TV Neo QLED. L'excellence sans compromis - Performance et élégance en 8K. Quantum mini LED : Luminosité et contraste Résolution 8K : 33 M de pixels Boîtier déporté One Connect Quantum HDR 2000 Design ultra fin 15 mm HDMI 2.1 Filtre anti-reflet & angles de vision élargis Mode Jeu Auto (ALLM) 4K 120fps / 8K 60fps Game motion plus Super Ultra Wide Game View En utilisant des dizaines de milliers de Quantum Mini LED, 40x plus petites que des LED classiques, les téléviseurs Neo QLED 8K garantissent une intensité lumineuse puissante tout en maximisant la précision des contrastes. Cette révolution technologique permet d'afficher des détails incroyables, à la fois dans les scènes très sombres et dans les zones très lumineuses. Doté d'un nouvel écran sans bord de seulement 15 mm et de son nouveau boitier déporté ultra fin amovible, il saura s'adapter à tous les intérieurs. Entièrement pilotable à la voix grâce aux assistants vocaux, ce téléviseur connecté vous réserve de nombreuses heures divertissements en famille grâce à ces nombreuses fonctionnalités multimédia dernièrs cri.